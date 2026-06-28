به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان سمنان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی به مطالبات محلات و پرهیز از موازیکاری میان دستگاههای اجرایی مورد تأکید است.
وی ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی باید از تمامی ظرفیتهای خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» استفاده کنند.
فرماندار سمنان با اشاره به آمادگی مردم این شهرستان برای میزبانی از زائران، یادآور شد: علاوه بر مدارس و اماکن پیشبینی شده برای اسکان، جمعی از شهروندان نیز برای پذیرایی از زائران در منازل خود اعلام آمادگی کردهاند که این همدلی شایسته تقدیر است.
صمیمیان با بیان اینکه دولت موضوع مدیریت محله محور و عدالت آموزشی را با جدیت دنبال میکند، توضیح داد: بنا بر تأکید رئیسجمهور، رسیدگی به مسائل و مطالبات محلات و استفاده از ظرفیتهای مردمی باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: جلسات شورای اجتماعی نباید صرفاً به تصویب مصوبات محدود شود، بلکه لازم است از دیدگاهها و تجربیات رؤسای شوراهای محلات برای شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر بهره گرفته شود.
فرماندار سمنان همچنین بر انتخاب رؤسای شوراهای محلات در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و پرهیز از موازیکاری، برای رفع مشکلات مردم بهویژه در حوزه تعیین تکلیف اسناد مالکیت و مسائل زیرساختی، اقدامات لازم را انجام دهند.
صمیمیان با تأکید بر حضور شخصی رؤسای کارگروهها در جلسات شورای اجتماعی، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند با هماهنگی فرمانداری، اقدامات مورد نیاز در محلات را با جدیت بیشتری دنبال کرده و برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان اهتمام ویژه داشته باشند.
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