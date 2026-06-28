شهادت و زخمی شدن شماری در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رژیم صهیونیستی در نقض مکرر آتش بس در نوار غزه، مناطقی در این منطقه را هدف قرار داد.
منابع فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در بیت لاهیا، اقدام به حملات توپخانهای کرد و در اردوگاه مواصی با پهپاد منطقهای را هدف قرار داد.
در شهر خانیونس نیز اطراف دانشگاه الاقصی را دو بار هدف قرار داد.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه مواصی در شهر غزه، یک شهید و چند زخمی برجای گذاشت.
اوضاع مشقت بار کودکان در غزه
از سوی دیگر منابع فلسطینی گزارش داد: کودکان آواره فلسطینی در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه، در میان چادرهای فرسوده و در سایه افزایش دمای هوا، با آب بدن خود را خنک میکنند؛ در حالی که صدها هزار آواره همچنان در شرایط انسانی بسیار دشوار به سر میبرند.
این منابع اعلام کردند: این آوارگان در وضعیتی زندگی میکنند که با کمبود شدید آب، برق و خدمات پایه همراه است و رنج آنان را در گرمای تابستان دوچندان کرده است.
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