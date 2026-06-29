نبیه بری: اجرای توافق ایران تنها فرصت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان، در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان، توافق چارچوب را «تحمیلی» و «ده ها برابر بدتر از توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳» توصیف کرد و بر عدم کشیده شدن به هرگونه تحرکات خیابانی یا واکنش‌هایی که ممکن است برای کشاندن کشور به گرداب هرج و مرج و درگیری داخلی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، تاکید کرد.

وی تاکید کرد که خطرناک‌ترین چیزی که این توافق به دنبال دارد، تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه تبعات آن از جمله در زمینه ایجاد تفرقه داخلی و کشاندن لبنانی‌ها به جنگ با یکدیگر است که قبل از هر چیز، به نفع اشغالگران صهیونیست است.

بری با تاکید بر اینکه وزرای جنبش امل از کابینه خارج نخواهند شد، ابراز داشت که این توافق اجرا نخواهد شد.

رئیس پارلمان لبنان تنها فرصت واقعی موجود لبنان برای احقاق حقوق خود و وادار کردن رژیم صهیونیستی به عقب‌نشینی کامل را در مسیر مذاکرات ایران و آمریکا دانست و تاکید کرد که این تنها چارچوبی است که قادر به ایجاد توازن‌هایی است که اشغالگران را مجبور به اجرای تعهدات خود می‌کند.

وی افزود که هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از این مسیر، یا رفتن به مذاکره جداگانه با رژیم صهیونیستی طبق شرایط آمریکایی و اسرائیلی، تنها به طولانی شدن اشغال و دادن زمان به دشمن برای تحمیل واقعیت‌های جدید در میدان بدون تضمین واقعی برای لبنان منجر خواهد شد.

بری با اشاره به اینکه اکثریت لبنانی‌ها و غیرلبنانی‌ها مخالف این توافق هستند، خاطرنشان کرد که نه عوامل موفقیت در این توافق وجود دارد و نه اجرای آن ممکن است.

بری همچنین در گفتگویی با نشریه المدن تصریح کرد که لبنان همچنان به مصوبات اتحادیه عرب پایبند است و نمی‌تواند قبل از سایر کشورهای عربی به چنین توافقی برود. همچنین بسیاری از توافقات قبلی وجود دارد که نمی‌توان از آنها خارج شد، به ویژه قطعنامه‌های بین‌المللی که حق لبنان را در آزادسازی سرزمین خود و جلوگیری از هرگونه تجاوز به آن حفظ می‌کنند و مسیر سازش را بر آن تحمیل نمی‌کنند. توافق دیگر مربوط به ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ است که نمی‌توان از آن خارج شد یا فراتر رفت. توافق روشن ایرانی-آمریکایی نیز لبنان را سه بار با نام ذکر می‌کند که می‌توان به آن تکیه کرد.

بری ضمن تاکید بر رد توافق، ابراز داشت که مهمترین چیز برای او، چگونگی بهبود وضعیت داخلی و بازگرداندن اعتبار به وحدت داخلی و جلوگیری از هرگونه تفرقه، تجزیه یا فتنه است. این توافق برای ایجاد فتنه بین لبنانی‌ها طراحی شده است و او این را نخواهد پذیرفت یا اجازه نخواهد داد که این اتفاق بیفتد.

بری خاطرنشان کرد که این توافق نمی‌تواند تصویب یا اجرا شود، زیرا خارج از منطق و چارچوب مواضع عربی و بین‌المللی است.

نبیه بری از تمام مخالفان توافق از جمله مواضع هیئت علمای مسلمان و جماعت اسلامی و دیگران تمجید کرد و گفت که کارکرد اصلی صهیونیست‌ها ایجاد فتنه داخلی در لبنان یا تنش بین لبنان و سوریه برای شعله‌ور کردن مجدد جنگ سنی-شیعه است، اما آنچه برای او مسلم است، اینکه این جنگ یا فتنه مردود است و هیچ کس آن را نمی‌خواهد.

بری پروژه صهیونیستی را خطری برای تمام کشورهای عربی دانست و ابراز داشت که تهدید لبنان تهدیدی برای کشورهای عربی است و اشغال جنوب آن خطری نه تنها برای آن، بلکه برای سوریه نیز محسوب می‌شود.