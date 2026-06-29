هیچ موردی از تب دنگی در فارس گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجات با اشاره به وضعیت بیماری تب دنگی در استان فارس، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ مورد ابتلا به تب دنگی در فارس گزارش نشده و تمامی نظام‌های مراقبتی و پایش بیماری در سطح استان به‌صورت فعال در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه پشه آئدس به‌عنوان ناقل بیماری‌هایی نظیر تب دنگی، چیکونگونیا و زیکا شناخته می‌شود، افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طریق شبکه‌های بهداشتی و تیم‌های تخصصی، روند پایش و مراقبت حشره‌شناسی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، اقدامات لازم به سرعت انجام می‌شود.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: با توجه به اهمیت پیشگیری، از شهروندان درخواست می‌شود در حذف محل‌های تجمع آب‌های راکد، از جمله ظروف بدون استفاده، مخازن روباز و آب‌های جمع‌شده در محیط پیرامون منازل و اماکن، همکاری لازم را داشته باشند؛ زیرا مدیریت محیطی یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از تکثیر پشه آئدس است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی از نظر وجود موارد تب دنگی در استان فارس وجود ندارد، خاطرنشان کرد: معاونت بهداشت با آمادگی کامل، برنامه‌های مراقبتی، آموزشی و پیشگیرانه را ادامه می‌دهد و هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه صرفاً از طریق مراجع رسمی و تخصصی انجام خواهد شد.