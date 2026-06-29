پیش بینی وقوع رگبار، تگرگ و سیلاب تا چهارشنبه در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه ۸ تیر) و فردا جو استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان غالب مناطق استان نیمه ابری همراه با وزش باد و در ساعات شبانه و اوایل صبح در نوار شرقی و مناطق شمالی ابری و مه آلود پیش بینی می شود.

همچنین در ساعات بعد از ظهر و عصر از شرایط فصلی و محلی رگبار و رعد و برق انتظار می رود. و از عصر روز سه شنبه (۹ تیر) با عبور موج کوتاهی از سطح استان بر میزان ابرناکی افزوده شده و تا اوخر وقت روز چهارشنبه، آسمان غالب مناطق استان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد بوده و در بعضی ساعات رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

با توجه به نوع بارش، رخداد مخاطرات جوی از قبیل بارش تگرگ و سیلاب ناگهانی دور از انتظار نیست.

لذا توجه به توصیه های هشدار سطح زرد (شماره ۱۵ ) تاکید می گردد. و از روز پنجشنبه (۱۱ تیر) ضمن کاهش ابرناکی شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود.