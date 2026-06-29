وزش باد شدید و افت کیفیت هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: تا پایان هفته جاری در برخی نقاط استان به ویژه نواحی بادخیز، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود که در مواردی می‌تواند با احتمال بروز خسارت نیز همراه باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته جاری در برخی نقاط استان به ویژه نواحی بادخیز، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود که در مواردی می‌تواند با احتمال بروز خسارت نیز همراه باشد.

وی افزود: همچنین به صورت متناوب طی ساعات بعد از ظهر در نواحی شمالی استان افزایش ابرناکی و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق، توام با آب‌گرفتگی، رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود. این شرایط در روز چهارشنبه گستره بیشتری از نواحی شمالی استان را در بر خواهد گرفت، ضمن اینکه تا پایان هفته تغییرات دمایی خاصی مشاهده نمی‌شود.

قاسمی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان فریمان با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و فیض‌آباد با ۴۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بوده و طی همین مدت حداقل دمای شهر مشهد ۲۱ و حداکثر دما ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است.