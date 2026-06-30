https://mehrnews.com/x3csLZ ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ کد مطلب 6875875 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ تداوم حماسه آفرینی مردم زهدان در خیابان زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و بیست و یکمین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 37 MB کد مطلب 6875875 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت قزوین در شب ۱۲۲؛ اجتماع مردمی با عطر ماندگار نهضت عاشورا پایداری مردم زاهدان ۱۲۰ روزه شد الوند در شب ۱۲۲؛ تداوم حضور مردمی در فضای معنوی محرم برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر شهید
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