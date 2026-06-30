هشدار آلودگی هوا در کرمان؛ ادارات امروز با دو ساعت تاخیرفعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل مدیریت بحران استانداری کرمان صبح سه شنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به افزایش سطح آلایندگی هوا، فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان کرمان و بخش‌های تابعه در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه دستگاه‌های خدمات‌ رسان، مراکز امدادی، درمانی، نظامی، انتظامی و سایر مراکزی که به موجب قوانین و مقررات از این مصوبه مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین ادامه فعالیت یا اعمال محدودیت برای ادارات و دستگاه‌های اجرایی، متناسب با تغییرات شاخص کیفیت هوا و شرایط آلایندگی، به‌صورت مستمر پایش و بررسی خواهد شد و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ادامه فعالیت یا تعطیلی، مراتب از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.