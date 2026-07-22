سرنخ تازه از آیفون تاشو؛ iOS به وجود دو باتری اشاره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، تازهترین نسخه سیستمعامل iOS سرنخ جدیدی از برنامههای اپل برای عرضه یک آیفون تاشو ارائه کرده است؛ سرنخی که به استفاده از دو سلول باتری در این دستگاه اشاره دارد.
مهمترین نشانه در بخش «سلامت باتری» (Battery Health) تنظیمات iOS دیده میشود. اپل در این بخش از عبارت «باتریها» به جای «باتری» استفاده کرده است؛ تغییری که در آیفونهای فعلی وجود ندارد.
در یکی از پیامها آمده است: «سلامت باتریها در این آیفون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.» همچنین در پیام دیگری به «یکی از باتریها» اشاره شده و هشدار داده میشود که آن باتری، قطعه اصلی اپل نیست.
استفاده از عبارتهای جمع، احتمال پشتیبانی نرمافزاری از دستگاهی با دو سلول باتری مجزا را تقویت میکند؛ طراحیای که معمولاً در گوشیهای تاشو بهکار میرود.
بر اساس ادعای حساب کاربری Digital Chat Station که به افشای اطلاعات زنجیره تأمین شهرت دارد، آیفون تاشوی اپل یا همان «آیفون اولترا» احتمالاً از دو سلول باتری با ظرفیتهای ۱۹۲۱ و ۲۹۶۲ میلیآمپرساعت بهره خواهد برد که مجموع ظرفیت آنها به ۴۸۸۳ میلیآمپرساعت میرسد.
این ظرفیت اگرچه کمتر از برخی شایعات قبلی درباره باتری ۵۴۰۰ تا ۵۸۰۰ میلیآمپرساعتی است، اما همچنان از باتری ۴۸۰۰ میلیآمپرساعتی گوشی Galaxy Z Fold سامسونگ ظرفیت بیشتری دارد.
شایعات همچنین حاکی از آن است که این دستگاه به یک نمایشگر داخلی ۷.۷۶ اینچی، نمایشگر بیرونی ۵.۴۹ اینچی، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین اولتراواید ۴۸ مگاپیکسلی مجهز خواهد بود. با این حال، گزارشها نشان میدهد اپل احتمالاً به دلیل محدودیت فضای داخلی، از بهکارگیری لنز تلهفوتو در این مدل صرفنظر کرده است.
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