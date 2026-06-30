عامل اصلی قتل نوجوان کرمانی دستگیر شد؛ همدستی قاتل با یک دختر جوان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عامل اصلی قتل یک پسر نوجوان و همدستش خبر داد؛ پرونده‌ای که از اسفندماه سال گذشته در حوزه کلانتری ۲۱ شهر کرمان رخ داده بود.

وی گفت: در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر، جسد نوجوانی با علائم خفگی کشف شد که تحقیقات اولیه نشان می‌داد قتل به دست دوست نزدیک او و با همدستی یک دختر جوان رقم خورده است که بلافاصله، تیم‌های تخصصی اداره مبارزه با جرائم جنایی، رسیدگی به این پرونده را در اولویت ویژه قرار دادند.

میرحبیبی، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: کارآگاهان با بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی، بررسی دقیق سرنخ‌ها و اقدامات اطلاعاتی گسترده، موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در دو عملیات جداگانه، قاتل اصلی و همدستش را در مخفیگاه های خود دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با تأکید بر اعتراف صریح متهمان به ارتکاب قتل افزود: پرونده پس از تکمیل، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.