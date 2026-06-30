بقایی: آمریکا باید رژیم صهیونیستی را به اجرای یادداشت تفاهم وادار کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود، اظهار داشت: در هفتم تیر سالروزاستفاده سلاح شیمیایی در سردشت را داشتیم که بعنوان یکی از فجایع حقوق بشر دوستانه تاریخ قرن بیستم ثبت شد و البته کماکان ما مطالبه اجرای حقیقت داریم بویژه از المان که بارها ما رسما درخواست پیگیری موضوع را داشتیم.



وی افزود: ۱۲ تیر سالروز حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران را داریم که باز یکی دیگر از جنایات امریکاست.



سخنگوی وزارت خارجه افزود: هفته قوه قضاییه را به ریاست قوه و همت خدمتگذاران کشور در دستگاه قضا تبریک عرض میکنم.

مردم عراق برای مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید لحظه شماری می‌کنند



وی گفت: مهم ترین رویداد اینده مراسم تشیع پیکر مطهر شهید انقلاب خواهد بود. این حادثه هم برای ملت ایران ومردم منطقه رویداد تاریخی خواهد بود. یکی از اهداف سفر وزیرخارجه به عراق مربوط به همین موضوع بود.

وی در مورد سفر عراقچی به عراق گفت: این اولین سفر وزیرخارجه به منطقه محسوب می‌شود. رابطه ایران و عراق ریشه دار و عمیق فرهنگی و دینی است و قطعا تغییر دولتها تاثیری در مراودات ندارد. موضع عراق در طول جنگ مسوولانه بود و مردم عراق با برادران و خواهرانشان در ایران ابراز همدلی کردند لذا این مودت برای ما ارزشمند است. مواضعی که علما ومراجع عظام اتخاذ کردند برای ما ارزشمند بود. هماهنگی برای مراسم تشییع در عراق بسیار مهم بود وبخش قابل توجهی از سفر به این موضوع اتخاذ کرد.

عراقچی افزود: مردم عراق برای مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید لحظه شماری می‌کنند. نخست وزیر عراق کمیته‌ای را تشکیل دادند و در مورد نحوه برگزاری مراسم مشورت های لازم‌صورت گرفت و ادامه خواهد داشت. برگزاری این مراسم حاوی پیام های بسیاری است که مهم ترین ان نشان دهنده عمق مودت دو مبت عراق و ایران است و انها هم همانند مردم ایران داغدار رهبر شهید انقلاب هستند. امیدواریم این برنامه به بهترین نحو انجام شود.

بقائی در مورد اظهارات مکرون، گفت: اظهارنظر در مورد همه چیز نه نشانه مسئولیت پذیری است و نه اعتباری برای آن کشور خلق خواهد کرد. در خیلی از موارد مسئولانه‌ترین مار این است که اجازه دهند امور به صورت منطقی و عادی پیش برود. ایران بهتر از هر طرفی به مسئولیت هایش واقف است و نیازی به مداخله دیگران نیست.

بندهای یادداشت تفاهم و پول های بلوکه شده، دو محور نشست دوحه

سخنگوی وزارت خارجه در مورد روایت ها از نشست دوحه، گفت: روایت درست معلوم است کدام است. ما برنامه ای برای دیدار نداشتیم که بخواهیم منصرف شویم. هم بنده و هم آقای غریب ابادی صریحا مطرح‌کردیم. انچه در دوحه فردا انجام خواهد شد گفتگو در مورد بندهای یادداشت تفاهم و در مورد ازادسازی پولهای مسدود شده ایران است. نشست با طرف قطری خواهد بود. امیدواریم کار به نحو مناسبی پیش رود.

مهم است که آمریکا رژیم صهیونیستی را به اجرای یادداشت تفاهم وا دارد

بقائی درباره اخباری مبنی بر الزام خلع سلاح حزب الله، عنوان کرد: در رابطه با لبنان موضع ما روشن است، تعهد آمریکا برای خاتمه جنگ صریح است. برای ما مهم است آمریکا به تعهداتش پایبند بماند و رژیم صهیونیستی را به اجرای یادداشت تفاهم وا دارد.هر آنچه که توافق بشود یا نشود در خارج از این یادداشت تفاهم، ملاک برای ما همین تعهدات آمریکا در یادداشت تفاهم است. لبنانی‌ها حتما به بهترین شیوه می‌توانند در این رابطه برخورد کنند. در خصوص دولت عراق هم ما همیشه گفته‌ایم هر آنچیزی که به امور داخلی عراق مربوط می‌شود خودشان بهتر تشخیص می‌دهند.

وی در مورد اظهارات دبیرکل ناتو در خصوص مشارکت برخی از اعضای ناتو در حمله به ایران، تصریح کرد: برای ما روشن بود که ناتو و برخی از کشورهای عضو این سازمان مشارکت فعالانه در طراحی و اجرا و پشتیانی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتند. آنچه دبیرکل ناتو گفت دو وجه دارد یکی اعتراف صریح به همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران و همه می‌دانند اقدام آمریکا و این رژیم طبق همه مقررات و موازین بین‌المللی غیرقانونی و تجاوزکارانه و جنگی غیرقانونی بود و دوم اینکه این اعتراف در هر محکمه‌ای قابل استناد است.از طرف دیگر در نظر داشته باشید این اعتراف نشانگر بخش دیگری از برنامه‌ای است که آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتند و نشانگر عظمت ایستادگی و مقاومت ایرانیان است. ایرانیان فقط در برابر دو رژیم شرور ایستادگی نکردند. تلاش برخی کشورهای اروپایی برای توجیه و به نوعی تبرئه خودشان از مشارکت در این جنایات و اینکه اعلام کنند حمایت یا مشارکت آنها صرفا در حد خدمات لجستیکی و فنی بوده است،‌ این به هیچ عنوان بار جرمی که مرتکب شدند را سبک‌تر نمی‌کند. طبق حقوق بین‌الملل هرگونه مشارکت در جنایت تجاوز علیه دیگر کشورها مردود است. ایران در این خصوص رسما مطالبه گری خود را از همه طرف‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در انجام عملیات تجاوزکارانه علیه ایران نقش داشتند با جدیت ادامه خواهد داد.

وی در مورد انتقادات نسبت به دستگاه دیپلماسی گفت: ما جامعه چندصدایی داریم و طبیعی است که همه مردم ما تحولات را رصد می‌کنند و طبیعی است دغدغه منافع ملی را دارند که این از برکات انقلاب اسلامی است و این را ما باید قدر بدانیم. هرتصمیمی که در رابطه با وظایف ما اتخاذ میشود براساس روالی است که در کشور برای چند دهه تثبیت شده است و همه ارکان نظام در جریان تصمیم گیری ها قرار دارند. هرتصمیمی با توجه به سنجش معایب و مزایایش اتخاذ میشود. وزارتخارجه موظف به اجرای دستورالعمل هایی است که ابلاغ می شود.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد درخواست ازسرگیری روابط کانادا با ایران، اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال است که کانادا بی‌هیچ دلیلی یکجانبه روابط خودش را تعلیق کرد. از آن زمان ایرانیان مقیم کانادا بسیار متضرر شدند. این نشان داده دولت کانادا برای مسائل انسانی هیچ حقی قائل نیست. ما درخواستی برای برقراری ارتباط نداشتیم و اگر درخواستی داشته باشند بررسی خواهیم کرد.

صحبت از آزادی ساکنین کرانه باختری و غزه بازی با الفاظ است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد طرح اخراج فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: بازی با الفاظ است؛ اینکه گفته شود فلسطینی‌های ساکن در غزه و کرانه باختری آزاد هستند از سرزمین خودشان خارج شوند، این آزادی نیست بلکه کوچ اجباری است. دنیا این را درک می‌کند. مادامی که آمریکا به حمایت‌های خودش از رژیم صهیونیستی ادامه دهد شاهد تغییری در این روند نخواهیم بود. این مسئله مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت را برای پیگیری این جنایت سنگین‌تر می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درمورد اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، افزود: فکر نمی‌کنم از ابتدای ورود ما به این روند کسی تصور یک فرایند بدون چالش داشت. در نظر داشته باشید این روند دیپلماتیک بعد از دو جنگ شروع شده و در فضای سوءظن شدید و با توجه به تجارب عهدشکنی قبلی آمریکا و کارشنکی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و انتظار داشتیم در مرحله اجرا چالش‌هایی مواجه شویم. برای همه روشن است اصل تعهد در برابر تعهد به این معناست تا زمانی تعهدات خود را عمل می‌کنیم که طرف دیگر هم عمل کند. متن یادداشت تفاهم خیلی دقیق نوشته شده است و تاکید شده توقف جنگ باید در همه جبهه از جمله لبنان باشد و آمریکا باید هر کاری که لازم است برای توقف جنایات در لبنان انجام دهد. ما باید به صورت لحظه‌ای رصد کنیم و از ابزارهای خودمان برای صیانت از منافع ملی ایران استفاده کنیم.

وی در مورد حمله به مردم سوریه، اظهار کرد: ما با موجودیتی مواجه هستیم که اساسا لحظه‌ای نمی‌تواند آرام بگیرد. در این ۸ دهه مدام به منطقه دست اندازی کرده و مرتکب جنایات مختلف شده است. اقداماتی که در سوریه در حال وقوع است پرده دیگری از نمایشی است که رژیم صهیونیستی در این ۸۰ سال اجرا کرده است، اشغال فلسطین و حمله به لبنان و در ادامه حملات به سوریه. ما این حملات را به شدت محکوم می‌کنیم و با مردم سوریه ابراز همدردی می‌کنیم، این حملات نقض حاکمیت سوریه است. سازمان ملل مسئولیت روشنی در این خصوص دارد و باید ابراز تاسف کرد که شورای امنیت علیه طرفی که مرتکب جنایات می‌شود هیچ کنشی اتحاذ نمی‌کند. این باعث تداوم جنایات در منطقه ما می‌شود.

هرگونه اقدام علیه ایران با واکنش قاطع و فوری مواجه می‌شود

بقائی در مورد حملات آمریکا به خاک ایران گفت: طبیعی است که عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش حتما در ادامه روند تاثیر منفی خواهد گذاشت. ما هیچ اقدامی را بی‌پاسخ نخواهیم گذاشت. هرگونه اقدام علیه ایران با واکنش قاطع و فوری مواجه می‌شود. این جنایات نقض بند یک یادداشت تفاهم است و اگر استمرار داشته باشد ادامه این روند با مشکل مواجه می شود. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، گفتگو درباره توافق نهایی منوط به اجرای چند بند است. در رابطه با برخی بندها وضعیت نسبتا مطلوبی داریم، از جمله در خصوص خاتمه محاصره دریایی و صدور معافیت مربوط به فروش نفت. اما در خصوص برخی موارد دچار چالش جدی هستیم. در این زمینه لازم است طرف مقابل تعهداتش را اجرا کند.

وی در مورد اظهارات گروسی و روند همکاری‌ها با آژانس، تصریح کرد: تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همان شیوه‌ای که تا الان در چند ماه اخیر وجود داشته ادامه خواهد یافت به این معنا که ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه در خصوص مراکزی که آسیب ندیده همان تعاملی که از قبل وجود داشته در حال حاضر ادامه دارد؛ در رابطه با دسترسی به مراکز آسیب‌دیده بارها گفته شده است. اولا آژانس به وظایفش عمل نکرده و شخص مدیرکل هم در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه قصور داشت در محکومیت آن و هم در جریان تجاوز نظامی اخیر. توصیه ما به مدیرکل این است به جای تکرار بیانیه‌های سیاسی که به نظر می‌رسد در راستای تبلیغات انتخاباتی است تصمیم بگیرد مسئولانه‌تر در خصوص وظایفی که برعهده داشته و عمل نکرده اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به حضور مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید تاکید کرد: مقامات از همه کشورهای منطقه حضور خواهند داشت و از خارج از منطقه هم مقاماتی حضور خواهند داشت و جزییات آن ظرف یکی دو روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد پیشنهاد برای برگزاری نشست با کشورهای منطقه، افزود: ما از هر ابتکار و فرصتی که تامین کننده منافع جمعی منطقه باشد استقبال می‌کنیم. قبلا هم این ابتکار مطرح شده بود. برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای سیاست اصولی ایران به دور از مداخلات خارجی است. بهترین زمان برای برگزاری این نشست است و کشورهای منطقه ضرر حضور کشورهای خارجی در منطقه را دیدند و متوجه شدند این حضور باعث ناامن شدن منطقه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد میزبانی آمریکا از تیم‌های ملی گفت: یکی از سیاسی‌ترین رویدادهای ورزشی امسال اتفاق افتاد و سیاسی‌ترین برخورد هم با تیم ملی ایران شد. از همان ابتدا صدور روادید با مشکل مواجه شد، بعد هم بحث اقامت تیم ملی در جایی غیر از محل بازی‌ها مشکل ساز شد. بازیکنان تیم ملی به خوبی ایرانیان را نمایندگی کردند و باید به تک تک آنان خداقوت گفت. از آن طرف، اوج کینه توزی هیات حاکمه آمریکا را نشان داد که صریحا به خاطر باز ماندن صعود تیم ملی ایران خوشحالی کردند و خلاف همه ضوابط میزبانی است.

وی در مورد سفر قالیباف به چین گفت: سفر قالیباف در ظرفیت نماینده ویژه ایران به چین انجام خواهد شد لذا در مورد جزییات سفر متولی موضوع در مجلس اطلاع رسانی خواهند کرد.

خط ارتباطی ایران و آمریکا بین نظامیان نیست؛ بین سیاسیون است

بقائی درمورد خط ارتباطی ایران و آمریکا برای تنگه هرمز، افزود: خط ارتباطی بین نظامیان نیست و بین بخش‌های سیاسی دو کشور است. از طرف ما وزارت خارجه و از طرف آمریکا هم یکی از مقامات ذی‌ربطشان است. این یکی از تفاهماتی است که در جریان نشست سوئیس تصمیم گرفته شد. امیدواریم این مجموعه تدابیر بتواند به اجرای روان‌تر بخش‌های مختلف یادداشت تفاهم کمک کند.

وی در مورد آزادسازی اموال مسدود شده ایران گفت: مذاکرات مربوط به اجرای تعهد مربوط به ازادسازی دارایی های ایران به صورت مطلوبی در جریان است فردا هم تیم کارشناسی ما در دوحه با طرف های قطری دیدار خواهند داشت.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد اینکه چه زمانی مذاکرات نهایی با آمریکا آغاز می‌شود، افزود: نشست باید هدف و ضرورت داشته باشد. اگر منظور شروع مذاکرات توافق نهایی است، این منوط بر این است بندهای یک، ۵، ۱۰و ۱۱ یادداشت تفاهم اجرا شود و تداوم داشته باشد. باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درمورد اظهارات عضو تیم اقتصادی مذاکره کننده درباره فروش نفت، افزود: بعد از اینکه با بخش‌های ذیربط در این خصوص گفت‌وگو کردم از جمله وزارت نفت می‌توانم عرض کنم که روند امور در خصوص فروش نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی خیلی تسهیل شده است و در خصوص معافیت صادر شده طبق بند یادداشت تفاهم هم این کار انجام شده و هم براساس آن اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی در مورد تنگه هرمز و موضع عمان، گفت: تکلیف خیلی روشن است بند پنج یادداشت تفاهم مسئولیت ایران را خیلی صریح بیان کرده است. این روندی است که شروع شده و تداوم خواهد داشت و ایران به خوبی می‌تواند این روند را بدون نیاز به مداخله هر طرفی انجام دهد. مسئولیت ایران روشن است و ما از خیلی وقت قبل با دوستان عمانی در ارتباط بودیم و مشورت کردیم و بیانیه مشترکی هم بین ایران و عمان منتشر شد. ما به مشورت‌ها و همکاری‌ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم برای عبور ایمن کشتی‌ها ادامه خواهیم داد و این مسئولیتی است که ایران مصمم است طبق بند پنج یادداشت تفاهم اجرا کند و در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد نظارت مجلس در اجرای یادداشت تفاهم، بیان کرد: مجلس کامل در جریان روند مربوط به این یادداشت تفاهم بوده است. رئیس مجلس مذاکره کننده ارشد در این زمینه هستند، تکلیف روشن است. یادداشت تفاهم مورد تایید شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. موضع حقوقی کشور در این رابطه ناروشن نیست.



وی درمورد ادعای برگزاری نشست منطقه‌ای در عربستان با حضور ایران گفت: ما در این زمینه مطلب رسمی دریافت نکرده‌ایم و در رسانه‌ها مطرح شده است.