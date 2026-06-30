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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

نخستین مدال‌آور المپیک تاریخ کشتی ایران درگذشت

نخستین مدال‌آور المپیک تاریخ کشتی ایران درگذشت

محمود ملاقاسمی اولین مدال آور جهان و المپیک درکشتی آزاد دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاقاسمی، نخستین مدال‌آور کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی و بازی‌های المپیک و دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان، در سن ۹۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

ملاقاسمی از چهره‌های ماندگار و تأثیرگذار کشتی ایران بود که با کسب نخستین افتخارات جهانی و المپیکی، نقش مهمی در تاریخ پرافتخار کشتی کشور ایفا کرد و نام خود را به عنوان یکی از پیشگامان این رشته در ورزش ایران به ثبت رساند.

خبرگزاری مهر درگذشت این پیشکسوت پرافتخار و نامدار کشتی ایران و جهان را به خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب غفران دارد.

کد مطلب 6875494

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