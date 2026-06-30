به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این اثر با نگاهی حماسی، پیوند میان شهادت، بیداری و حضور مردم را روایت می‌کند و «برخاستن» را به عنوان پاسخ یک ملت آگاه و بصیر به خون شهید و قیام برای ادامه راه او به تصویر می‌کشد.

مجتبی اسدی، افزود: حوزه هنری کرمان با اجرای این اثر، از ظرفیت هنر شهری برای روایت یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ معاصر بهره گرفته است؛ لحظه‌ای که در آن، اراده، حضور و قیام مردم بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ایده این اثر در حوزه هنری کرمان شکل گرفت و با طراحی محسن فرجی نهایی شد ادامه داد: این سومین باری است که حوزه هنری کرمان از زمان شهادت رهبر شهید و جنگ رمضان تا کنون اقدام به طراحی و تولید محتوای این بیلبورد شهری نموده و با مشارکت شهرداری کرمان اکران می شود.

اسدی، گفت: پیش از این نیز دو طرح با عنوان «بعثت خون» و «مشت های گره کرده» بر روی این بیلبورد اکران شده بود و سومین طرح نیز دوشنبه شب به اکران رسید.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان تصریح کرد: در آخرین طراحی که در آستانه تشییع باشکوه و با عظمت رهبر شهید اکران شده، سعی کرده ایم ضمن رعایت فضای حزن و ماتم ماه محرم الحرام و شهادت ایشان، طراحی به گونه ای باشد که با تفسیر این آیه قرآن که شهدا زنده هستند و نزد خداوند روزی می خورند، ایشان را در قامت رهبری زنده و حی ببینیم که در صف مبارزه با دشمنان اسلام و ایران قرار گرفته است و جان فدای مردم ایران شد.

اسدی، افزود: در این طراحی شاخص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان علی الخصوص شهید حاج قاسم سلیمانی را می بینیم و در ادامه آن موجی که از برخواستن مقام معظم رهبری در مقابل دشمنان خدا و زورگویان ایجاد شده و بعثت و قیام مردم دیده می شود.

وی اظهار داشت: در ادامه این طراحی موج و تلاطمی که از این بعثت به وجود آمده، نابودی و شکست دشمنان ایران اسلامی را نشان می دهد.