پیکر شهدای حادثه تروریستی پاوه تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهیدان خالد خالدی‌نیا و برهان کریسانی، از نیروهای بومی شهرستان پاوه که در جریان یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند، صبح چهارشنبه با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی تشییع و به خاک سپرده شد.

آیین تشییع این دو شهید از مسیر تعیین‌شده در شهر پاوه برگزار شد و پیکرهای مطهر آنان پس از بدرقه باشکوه مردم، در آرامستان ملا مقصود آرام گرفت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شامگاه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ در پی وقوع یک اقدام تروریستی در شهرستان مرزی پاوه، دو تن از نیروهای بومی سپاه به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

در این حادثه، شهیدان خالد خالدی‌نیا و برهان کریسانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و مردم شهرستان پاوه با حضور در مراسم تشییع، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.

بررسی ابعاد این حادثه و شناسایی عوامل آن از سوی مراجع امنیتی و قضایی ادامه دارد و جزئیات تکمیلی پس از اعلام رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.