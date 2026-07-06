افزایش تدریجی دما تا پایان هفته در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از امروز دوشنبه تا روز شنبه هفته آینده، آسمان استان عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد، که غالباً ملایم خواهد بود، پدیده جوی غالب در سطح استان است.

وی افزود: در این مدت، شرایط جوی پایداری بر اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود و پدیده قابل توجهی به جز وزش باد در بیشتر مناطق مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با این حال، احتمال نفوذ غبار رقیق در مناطق مرزی استان وجود دارد که این وضعیت ممکن است از اواخر وقت روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه و همچنین در روز جمعه رخ دهد.

زورآوند درباره تغییرات دمایی نیز گفت: دمای هوا امروز نسبت به روز گذشته به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه، نوسان دمایی قابل توجهی در اغلب نقاط استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، روند افزایش تدریجی دمای هوا دوباره آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود دمای استان در این بازه زمانی به‌صورت محسوسی افزایش یابد.