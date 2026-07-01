مرگ ۱۴ کودک در پاکستان در پی فرو ریختن یک مرکز آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسئولان امداد و نجات پاکستان اعلام کردند که ۱۴ کودک بر اثر ریزش سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور در شرق پاکستان جان خود از دست دادند.

سرویس اورژانس ایالت پنجاب اعلام کرد که تیم‌های امداد، کودکان و یک معلم ۳۰ ساله را از زیر آوار این مرکز آموزشی خصوصی بیرون کشیدند. سن کودکانی که جان خود را از دست دادند، بین ۵ تا ۱۶ سال بود و اکثر آن‌ها زیر ۹ سال سن داشتند.

فیصل قمران، یکی از مقامات پلیس، گفت که ۸ کودک دیگر نیز مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان هستند، وی افزود که صاحب این مرکز آموزشی و یک نفر دیگر بازداشت شده‌اند.

أزما بخاری وزیر اطلاعات ایالت پنجاب گفت که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد این مرکز آموزشی ثبت نشده بود و خدمات خود را در یک ساختمان مسکونی خصوصی زیر سقفی فرسوده ارائه می‌داد. وی وعده داد که در صورت اثبات اهمال یا کوتاهی، اقدامات قانونی سخت‌گیرانه‌ای علیه مسئولان این حادثه انجام شود.

بخاری افزود که به مقامات در ایالت پنجاب دستور داده شده است تا پیش از بارش‌های فصلی، ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنند، و قوانین سخت‌گیرانه‌تری را بر مراکز آموزشی غیرقانونی و مؤسسات آموزشی خصوصی اعمال کنند.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز مراتب اندوه خود را نسبت به این حادثه ابراز داشت و خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی مؤثر برای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی شد.