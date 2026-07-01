افشاگری نفتالی بنت از پروژه ضد ایرانی که نتانیاهو نتوانست اجرا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در ادامه هجمه‌ها و انتقادات گسترده محافل صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم بعد از شکست در تحقق اهداف خود در جنگ علیه ایران و سپس انعقاد توافق میان تهران و واشنگتن، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در کنفرانس سالانه هرتزلیا، با اشاره به طرحی که در دوران نخست وزیری او علیه ایران تهیه شده بود، گفت که در آن زمان من از نتانیاهو در مورد طرحی که برای ایران تهیه شده بود سوال کردم، اما او تنها ۲۰ دقیقه در این زمینه حرف زد و بعد از رسیدن به منصب نخست وزیری توجه کافی به تکمیل این طرح حیاتی نداشته است.

نفتالی بنت بخشی از جزئیات این طرح را فاش کرد و سندی از یک پروژه امنیتی که در سال ۲۰۲۲ تهیه شده بود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که هر زمانی که خطری در ایران به وجود می‌آید، ابتدا اینترنت در این کشور قطع می‌شود و بنابراین یکی از کارهایی که ما توسعه دادیم تضمین تداوم جریان اینترنت در ایران بود.

وی افزود که این امر با قاچاق گیرنده‌های اینترنت ماهواره‌ای به ایران کاملاً امکان‌پذیر بود و افراد به راحتی می‌توانستند با جهان خارج ارتباط برقرار کنند و شتاب اقدامات علیه نظام را حفظ کنند، اما کابینه نتانیاهو به سادگی از کنار این طرح گذشت و آن را اجرا نکرد.