دستور وزیر ارتباطات برای تأمین برق و رفع نقاط کور ارتباطی در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نخستین نشست کمیته ارتباطات ستاد اربعین حسینی که امروز ۱۰ تیرماه برگزار شد، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری میان تمامی دستگاه‌ها برای ارتقای سطح خدمات ارتباطی در دو مراسم بزرگ اربعین حسینی و تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب تأکید کرد: با توجه به اهمیت این دو رویداد که نماد اقتدار کشور هستند، مسئولیت ما سنگین‌تر از قبل است تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهیم.



وی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های پیگیر استانداران استان‌های مرزی ظهار داشت: موفقیت سال گذشته در ارائه زیرساخت‌های ارتباطی در داخل کشور و عراق، مدیون کار جمعی میان وزارت ارتباطات، بخش خصوصی، اپراتورها و پیام‌رسان‌های بومی بوده است؛ لذا هدف ما در این نشست، بازبینی اقدامات گذشته برای تقویت نقاط قوت و اصلاح کاستی‌هاست.



ارزیابی چالش‌های زیرساختی و رفع نقاط کور مرزی



وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد یک سفر معنوی امن و خاطره‌انگیز برای زائران، بر ضرورت پوشش حداکثری ارتباطی در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی تأکید کرد و افزود: با توجه به گزارش‌های استانداران، همچنان در برخی جاده‌های مواصلاتی و روستاهای مرزی با چالش نقاط کور مواجه هستیم که به‌ویژه در اثر سرریز فرکانس از کشور عراق ایجاد شده است.



وی از اپراتورها و معاون خود خواست با احصای دقیق این مسائل، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای رفع این نیازها در دستور کار قرار داده شود.



هاشمی با اشاره به شرایط جوی، بر اهمیت حیاتی تأمین برق اضطراری در مسیرهای تردد تأکید کرد: باید با نگاهی ویژه، تمهیدات لازم برای پیش‌بینی برق اضطراری در مسیرها را اتخاذ کنیم.



وی در ادامه با اشاره به دشواری‌های تامین تجهیزات در ماه‌های گذشته، از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل خواست با وجود محدودیت‌های زمانی، تلاش مضاعفی برای روشن کردن سایت‌های جدید در مسیرها داشته باشند.



بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و تجمیع خدمات دیجیتال



هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از تلاش‌های پست‌بانک در حوزه تأمین ارز، خواستار تسهیل بستر توزیع ارز و بهره‌گیری از ظرفیت پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی برای ارائه خدمات باکیفیت شد.



وزیر ارتباطات در ادامه با پرداختن به موضوع پراکندگی سامانه‌ها، بر اهمیت تجمیع خدمات در پلتفرم‌های مختلف تأکید کرد و گفت: باید از تجمیع خدمات در بستری واحد جلوگیری کنیم تا مردم در میان انبوهی از سامانه و سکو گرفتار نشوند؛ در این راستا، پورتال اربعین https://arbaeen.ito.gov.ir/ بستری است که از فعالان بخش خصوصی می‌خواهیم برای دسترسی ساده‌تر مردم، خدمات خود را در آن معرفی کنند.



تعاملات بین‌المللی و توسعه ظرفیت‌های استان‌های جدید



وزیر ارتباطات با اعلام برنامه‌ریزی برای سفر به کشور عراق در آینده نزدیک، بر اهمیت هماهنگی میان اپراتورهای ایران و عراق جهت ارائه خدمات یکپارچه به زائران تأکید کرد و افزود: این تعاملات می‌تواند مکمل بستر ارتباطی و خدماتی در مسیر زیارت باشد.