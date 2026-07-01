https://mehrnews.com/x3ctg2 ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6877052 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۸ بسته خبری شبانه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ می پردازیم. دریافت 21 MB کد مطلب 6877052 کپی شد مطالب مرتبط ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید ثبت بیش از ۵میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان در پی تقویت فعالیت سامانه بارشی موسمی برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
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