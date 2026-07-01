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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

عارف زاده: تقاطع ورودی گناوه ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عارف زاده: تقاطع ورودی گناوه ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه با پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد، آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده عصر چهارشنبه طی بازدیدی میدانی همراه با ابوذر پوربهی کارشناس دستگاه نظارت، ناظر مقیم و نماینده پیمانکار، از اتمام عملیات آسفالت‌ریزی و ابنیه فنی این طرح به طول ۱.۸ کیلومتر خبر داد و آن را نقشی کلیدی در کاهش سوانح و تسهیل ترافیک ورودی شهر ارزیابی کرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در حاشیه این بازدید که با هدف ارزیابی نهایی و تطبیق عملیات با برنامه زمان بندی انجام شد، اظهار کرد: هم‌اکنون عملیات پخش آسفالت در لایه‌های اول و دوم رمپ‌های ورودی، خروجی، مسیر زیرگذر و پل اصلی به پایان رسیده و مجموعه ابنیه فنی پروژه تکمیل شده است.

وی افزود: این تقاطع به طول هزار و ۸۰۰ متر، در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد.

عارف‌زاده با اشاره به مزایای ترافیکی این طرح، تصریح کرد: اجرای این تقاطع غیرهمسطح، گام مؤثری در جهت روان‌سازی تردد، افزایش ضریب ایمنی و کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات جانی در مبادی ورود و خروج شهر گناوه محسوب می‌شود.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی این پروژه، خاطرنشان کرد: تکمیل این مسیر، بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوبی کشور (محور گناوه - دیلم) را پوشش می‌دهد که ضمن اتصال بنادر و مراکز اقتصادی منطقه، به توسعه پایدار، رونق گردشگری و ارتقای تعاملات تجاری استان بوشهر کمک شایانی خواهد کرد.

کد مطلب 6877077

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