عارف زاده: تقاطع ورودی گناوه ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین عارف‌زاده عصر چهارشنبه طی بازدیدی میدانی همراه با ابوذر پوربهی کارشناس دستگاه نظارت، ناظر مقیم و نماینده پیمانکار، از اتمام عملیات آسفالت‌ریزی و ابنیه فنی این طرح به طول ۱.۸ کیلومتر خبر داد و آن را نقشی کلیدی در کاهش سوانح و تسهیل ترافیک ورودی شهر ارزیابی کرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در حاشیه این بازدید که با هدف ارزیابی نهایی و تطبیق عملیات با برنامه زمان بندی انجام شد، اظهار کرد: هم‌اکنون عملیات پخش آسفالت در لایه‌های اول و دوم رمپ‌های ورودی، خروجی، مسیر زیرگذر و پل اصلی به پایان رسیده و مجموعه ابنیه فنی پروژه تکمیل شده است.

وی افزود: این تقاطع به طول هزار و ۸۰۰ متر، در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد.

عارف‌زاده با اشاره به مزایای ترافیکی این طرح، تصریح کرد: اجرای این تقاطع غیرهمسطح، گام مؤثری در جهت روان‌سازی تردد، افزایش ضریب ایمنی و کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات جانی در مبادی ورود و خروج شهر گناوه محسوب می‌شود.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی این پروژه، خاطرنشان کرد: تکمیل این مسیر، بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوبی کشور (محور گناوه - دیلم) را پوشش می‌دهد که ضمن اتصال بنادر و مراکز اقتصادی منطقه، به توسعه پایدار، رونق گردشگری و ارتقای تعاملات تجاری استان بوشهر کمک شایانی خواهد کرد.