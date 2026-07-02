داداشی: جوی پایدار تا شنبه در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، به‌تدریج جو پایدار تا بعدازظهر شنبه در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی این مدت، آسمان استان در اغلب ساعات صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، افزایش سرعت وزش باد و گاهی وزش باد شدید در مناطق جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از بعدازظهر شنبه تا اواخر شب یکشنبه، آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید رخ می‌دهد.

داداشی تصریح کرد: همچنین در ساعات عصر و شب این مدت، در برخی مناطق نیمه شمالی، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران وجود دارد.

وی درباره وضعیت دمایی استان گفت: تا پایان فردا تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و تنها نوسانات جزئی دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به بارندگی‌های شبانه‌روز گذشته افزود: بیشترین میزان بارش از ایستگاه‌های صفی‌آباد با ۲.۴ میلی‌متر و اسفید با ۲.۳ میلی‌متر ثبت شده است.

داداشی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه سرچشمه اسفراین با ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۵ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

وی افزود: در میان مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی نیز صفی‌آباد با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شده است.