https://mehrnews.com/x3ctyq ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6877757 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ صد و بیست و سومین شب از ایستادگی مردم زاهدان زاهدان - مردم زاهدان با گذشت صد و بیست سه شب همچنان در میدان حضور دارند. دریافت 38 MB کد مطلب 6877757 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات انهدام باند سرقت مسلحانه در زاهدان هلاکت دو نفر از عاملان شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان اعزام کاروانهای جامعه کار سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت همچنان در زابل می تازد برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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