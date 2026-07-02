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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

صد و بیست و سومین شب از ایستادگی مردم زاهدان

صد و بیست و سومین شب از ایستادگی مردم زاهدان

زاهدان - مردم زاهدان با گذشت صد و بیست سه شب همچنان در میدان حضور دارند.

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کد مطلب 6877757

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