بازیکن سابق منچستریونایتد مسئول نجات فوتبال کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی در پی عملکرد ضعیف تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶، از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای اصلاح ساختار فوتبال کره خبر داد؛ کمیته‌ای که ریاست مشترک آن را پارک جی‌سونگ، اسطوره فوتبال کره جنوبی و بازیکن اسبق منچستریونایتد انگلیس، بر عهده خواهد داشت.

این کمیته که با عنوان «کمیته نوآوری فوتبال کره» (K-Football Innovation Committee) فعالیت خود را آغاز کرده، با هدف بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای اساسی برای بازسازی فوتبال این کشور تشکیل شده است.

تصمیم به راه‌اندازی این کمیته پس از موج گسترده انتقادات و نارضایتی افکار عمومی از عملکرد تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ اتخاذ شده است. کره‌ای‌ها در این رقابت‌ها با کسب تنها یک پیروزی مقابل جمهوری چک و تحمل دو شکست برابر مکزیک و آفریقای جنوبی، با سه امتیاز در مرحله گروهی متوقف شدند و نتوانستند به مرحله یک‌شانزدهم نهایی راه پیدا کنند.

مقام‌های ورزشی کره جنوبی معتقدند ناکامی در این رقابت‌ها زنگ خطری برای فوتبال این کشور بوده و به همین دلیل، اصلاحات گسترده در بخش‌های فنی، مدیریتی و توسعه فوتبال پایه در دستور کار قرار گرفته است.

پارک جی‌سونگ که یکی از پرافتخارترین فوتبالیست‌های تاریخ کره جنوبی و آسیا محسوب می‌شود، قرار است در کنار دیگر اعضای این کمیته، برنامه‌ای جامع برای بازگرداندن فوتبال کره جنوبی به مسیر موفقیت تدوین و اجرا کند؛ برنامه‌ای که هدف آن ارتقای سطح فنی فوتبال این کشور و جلوگیری از تکرار نتایج ضعیف در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی خواهد بود.