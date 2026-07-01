سرمربی اکوادور استعفا کرد/ هفتمین سرمربی ناکام جام هم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال مکزیک و اکوادور در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز چهارشنبه ۱۰ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود مکزیک به پایان رسید تا اکوادور از دور رقابت ها حذف شود. در پایان این بازی «سباستین بکاچه» سرمربی اکوادور از هدایت این تیم استعفا کرد.

بکاچه در پایان بازی اظهار داشت: فوتبال همین است. نتایج هستند که تصمیم می‌گیرند. امروز زمان خداحافظی من با یک خانواده زیبا و فوق‌العاده فرا رسیده است؛ خداحافظی‌ای همراه با قدردانی، آرامش و صلح درونی.

وی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را انجام دادیم و هیچ کم‌کاری‌ای صورت نگرفت.

سرمربی پیشین اکوادور در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی دوران حضورش در این تیم گفت: این موضوع را دیگران باید قضاوت کنند. کاری که ما انجام دادیم در داخل رختکن رقم خورد؛ مسیر دو سال و نیم کار بی‌وقفه، با صداقت، شفافیت و بیشترین میزان تعهد.

او افزود: در این مدت بازیکنان جوان زیادی به تیم ملی معرفی شدند، نتایج خوبی در مرحله مقدماتی و دیدارهای آماده‌سازی به دست آمد و در جام جهانی نیز عملکردی خوب در مرحله گروهی داشتیم.

بکاچه همچنین با اشاره به روند عملکرد تیم گفت: نیمه اول این مسیر مطابق انتظار نبود و همین موضوع باعث شد امروز با اندوه از تیم جدا شویم، اما در عین حال خوشحال هستیم که گروهی متحد و متعهد از بازیکنان را در اختیار داشتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که کار را آغاز کردیم، فضای منفی زیادی درباره حضور اکوادور در جام جهانی وجود داشت، اما امروز فکر می‌کنم بذرهایی که کاشته شد، در آینده به ثمر خواهد نشست.

سرمربی اکوادور در پایان از هواداران، بازیکنان و کادر فنی این تیم قدردانی کرد.

پیش از این، «صبری لموشی» سرمربی تیم ملی فوتبال تونس، «استیو کلارک» سرمربی تیم ملی فوتبال اسکاتلند، «هونگ میونگ-بو» سرمربی تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی، «کریستینسن» سرمربی تیم ملی فوتبال پاناما، میروسلاو کوبک سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری چک و رونالد کومان سرمربی تیم ملی فوتبال هلند از هدایت تیم های خود کنار رفته بودند.