  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان

زاهدان - فرمانده انتظامی زاهدان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با مخلان نظم و امنیت طی یک هفته اخیر توسط پلیس در سطح زاهدان به اجرا در آمد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با سارقان و مخلان نظم و امنیت طی یک هفته اخیر توسط پلیس در سطح زاهدان به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان بیان کرد: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۱۰ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۸ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۳۳ نفر سارق را دستگیر کنند.

سرهنگ نوری با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۵۴ دستگاه خودرو و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شده اند، خاطر نشان کرد: مقدار ۲۲ کیلو و ۷۵۵ گرم انواع موادمخدر و ۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شد.

کد مطلب 6878727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها