حضور در آیین وداع با پیکر امام شهید نمایش وحدت و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی صبح شنبه در مراسم بدرقه کاروان اعزامی استان در گلزار شهدای یاسوج برای شرکت در آیین وداع با پیکر امام شهید در تهران، از همه دست‌اندرکاران برگزاری و اعزام این کاروان‌ها قدردانی کرد.

وی با تسلیت این ایام، از تمامی افرادی که در زمینه اعزام زائران و خدمت‌رسانی به آنان همکاری کرده‌اند، تشکر و اظهار کرد: حضور شما زائران در این مسیر، ادای احترام به مقام والای شهید، ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های تشییع و وداع در شهرهای مختلف کشور افزود: این حضور باشکوه در تهران، قم، مشهد و دیگر نقاط کشور، پاسخی روشن به دشمنان و همه بدخواهان نظام اسلامی است و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان با وحدت، انسجام و عشق به انقلاب و ولایت در صحنه حضور دارد.

وی تأکید کرد: دشمن با مشاهده این حضور عظیم، به قدرت و همبستگی ملت ایران پی می‌برد و این اجتماعات مردمی، جلوه‌ای از اقتدار ملی و وفاداری مردم به ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

آیت الله حسینی در ادامه با اشاره به فضیلت شرکت در تشییع پیکر مؤمنان، گفت: در روایات اسلامی برای حضور در مراسم تشییع و تدفین مؤمنان، پاداش‌های بزرگی بیان شده است و خداوند برای هر قدمی که انسان در این مسیر برمی‌دارد، اجر و ثواب فراوانی مقرر فرموده است.

وی افزود: امروز نیز حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر این شهید بزرگ و شخصیت برجسته جهان اسلام، توفیقی ارزشمند و دارای اجر و پاداش عظیم الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پایان برای زائران اعزامی آرزوی سلامتی و سفری همراه با خیر و برکت کرد و ابراز امیدواری کرد که آنان با سلامت به استان بازگردند.