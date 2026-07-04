۴ هزار زائر از بهارستان راهی مراسم وداع با رهبر شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز مراسم وداع با رهبر شهید، نخستین مرحله اعزام زائران شهرستان بهارستان با حضور سه هزار و ۹۵۰ نفر و به‌کارگیری ۶۵ دستگاه اتوبوس انجام شد.

هادی نوریان، مسئول کمیته حمل‌ونقل ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید شهرستان بهارستان، اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام ایمن، منظم و به‌موقع زائران از نقاط تعیین‌شده در سطح شهرستان پیش‌بینی شده و ناوگان حمل‌ونقل با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در حال ارائه خدمات است.

وی افزود: در مرحله نخست، سه هزار و ۹۵۰ نفر از شهروندان در قالب ۶۵ دستگاه اتوبوس به محل برگزاری مراسم اعزام شدند و روند انتقال سایر زائران نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده ادامه خواهد داشت.

مسئول کمیته حمل‌ونقل ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید شهرستان بهارستان با قدردانی از همکاری عوامل اجرایی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: هدف اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور باشکوه، ایمن و آرام زائران در این مراسم است.

همچنین سردار قربان محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، با حضور در زائرشهر شهرستان بهارستان و مراکز اسکان زائران، از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به زائران بازدید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مسئولان، نیروهای بسیجی، گروه‌های جهادی و خادمان مردمی، بر استمرار هماهنگی دستگاه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای میزبانی شایسته از زائران تأکید کرد.