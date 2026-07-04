نشر سرو، میزبان زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایام میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، غرفه نشر سرو در محوطه ورودی تالارهای موزه برپا شده و به معرفی و عرضه آثار فاخر حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد.

این غرفه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، معرفی آثار مکتوب مرتبط با انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، ایثار و شهادت و همچنین معرفی تازه‌ترین تولیدات نشر سرو، پذیرای زائران، خانواده‌های معظم شهدا، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و تاریخ معاصر ایران است.

در غرفه نشر سرو، مجموعه‌ای از کتاب‌های شاخص و تازه‌منتشرشده در حوزه خاطرات فرماندهان و رزمندگان، زندگی‌نامه شهدا، تاریخ شفاهی دفاع مقدس، ادبیات پایداری، آثار پژوهشی و کتاب‌های ویژه نوجوانان و جوانان در معرض دید و عرضه قرار گرفته است.

نشر سرو به عنوان بازوی تخصصی انتشاراتی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، طی سال‌های اخیر با انتشار آثار ارزشمند در حوزه فرهنگ ایثار و مقاومت، نقش مؤثری در ثبت و انتقال میراث معنوی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل‌های امروز و آینده ایفا کرده و در این ایام نیز تلاش دارد با معرفی ظرفیت‌های خود، گامی در جهت گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بردارد.

استقرار این غرفه بخشی از مجموعه برنامه‌های فرهنگی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایام میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب است و تا پایان این مراسم، خدمات فرهنگی و عرضه آثار مکتوب را به علاقه‌مندان ارائه خواهد کرد.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم مردم دعوت می‌کند ضمن حضور در مراسم باشکوه وداع و تشییع، از فرصت بازدید رایگان از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ بهره‌مند شوند.