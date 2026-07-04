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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

نشر سرو، میزبان زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

نشر سرو، میزبان زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

غرفه نشر سرو در محوطه ورودی تالارهای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس‌ برپا شده و به معرفی و عرضه آثار فاخر حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایام میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، غرفه نشر سرو در محوطه ورودی تالارهای موزه برپا شده و به معرفی و عرضه آثار فاخر حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد.

این غرفه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، معرفی آثار مکتوب مرتبط با انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، ایثار و شهادت و همچنین معرفی تازه‌ترین تولیدات نشر سرو، پذیرای زائران، خانواده‌های معظم شهدا، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و تاریخ معاصر ایران است.

در غرفه نشر سرو، مجموعه‌ای از کتاب‌های شاخص و تازه‌منتشرشده در حوزه خاطرات فرماندهان و رزمندگان، زندگی‌نامه شهدا، تاریخ شفاهی دفاع مقدس، ادبیات پایداری، آثار پژوهشی و کتاب‌های ویژه نوجوانان و جوانان در معرض دید و عرضه قرار گرفته است.

نشر سرو به عنوان بازوی تخصصی انتشاراتی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، طی سال‌های اخیر با انتشار آثار ارزشمند در حوزه فرهنگ ایثار و مقاومت، نقش مؤثری در ثبت و انتقال میراث معنوی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل‌های امروز و آینده ایفا کرده و در این ایام نیز تلاش دارد با معرفی ظرفیت‌های خود، گامی در جهت گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بردارد.

استقرار این غرفه بخشی از مجموعه برنامه‌های فرهنگی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایام میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب است و تا پایان این مراسم، خدمات فرهنگی و عرضه آثار مکتوب را به علاقه‌مندان ارائه خواهد کرد.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم مردم دعوت می‌کند ضمن حضور در مراسم باشکوه وداع و تشییع، از فرصت بازدید رایگان از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6879262
طاهره تهرانی

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