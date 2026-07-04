روسیه از تصرف ۵ شهرک جدید خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه‌‎ای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته با اقدامات یگان غرب، شهرک‌های شیکوفکا، نووی میر، چرنشینا و دروژلوبوفکا در منطقه خارکیف آزاد شدند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: یگان مرکز نیز شهرک واسیلیفکا در دونتسک را آزاد کرد.

مسکو در این بیانیه افزود: همچنین ۸۹۳ پهپاد اوکراینی، ۱۰ موشک کروز دوربرد فلامینگو و ۹ پرتابه هیمارس رهگیری و منهدم شد.

در همین رابطه، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سخنانی اعلام کرد: آزادسازی شهر کنستانتینوفکا یک موفقیت آشکار برای نیروهای مسلح روسیه است.

به گفته وی، این مرحله مهمی در آزادسازی نهایی دونباس و دستیابی به اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه است.