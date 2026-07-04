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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

آمار شهدای حملات تل‌‎آویو به لبنان به ۴۳۰۳ نفر رسید

آمار شهدای حملات تل‌‎آویو به لبنان به ۴۳۰۳ نفر رسید

وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیست به این کشور به ۴۳۰۳ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان امروز شنبه اعلام کرد که شمار شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به این کشور به ۴۳۰۳ نفر رسید.

همچنین وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان نیز به ۱۲ هزار و ۲۰۲ نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان و دیوداتو ابانیارا فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) امروز شنبه دیدار کردند.

دو طرف درباره آخرین تحولات جنوب لبنان و راه های تقویت همکاری فیمابین در سایه چالش های کنونی رایزنی کردند.

طرفین به بررسی آخرین تحولات به ویژه در جنوب لبنان در سایه تداوم حملات رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش بس پرداختند.

رودولف هیکل و فرمانده یونیفل درخصوص تقویت همکاری میان ارتش لبنان و نیروهای یونیفل تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6879455

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