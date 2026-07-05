مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از عموم شهروندان برای مشارکت در امر حیاتی اهدای خون اظهار کرد: تصور کنید کسی در اتاق سرد بیمارستان، چشم‌به‌راه یک معجزه است و این معجزه می‌تواند اهدای قطره‌ای از خون یک هم‌وطن باشد.

وی با تأکید بر ارزش والای نجات جان بیماران افزود: گاهی یک تصمیم کوچک و اختصاص تنها چند دقیقه از وقت ما، برای یک انسان دیگر به معنای واقعی کلمه «زنده ماندن» است. شاید ما هرگز چهره آن فرد بیمار را نبینیم، اما با تمام وجود می‌دانیم که تپش قلب او، مدیون مهربانی و ایثار ماست.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه با قدردانی از روحیه ایثارگری شهروندان تصریح کرد: مردم عزیز و خیرخواه کرمانشاه همواره در یاری‌رسانی پیشگام بوده‌اند و امروز فرصتی دوباره است تا ثابت کنیم در کنار هم هستیم و هیچ‌کس را در سخت‌ترین لحظاتش تنها نمی‌گذاریم.

میرزاده با اعلام فراخوان عمومی اهدای خون در سطح شهر کرمانشاه، در خصوص وضعیت فعلی نیازهای خونی استان تأکید کرد: در حال حاضر به تمامی گروه‌های خونی نیازمندیم و از اهداکنندگان تقاضا داریم برای تأمین نیاز بیماران به مراکز ما مراجعه کنند؛ البته باید توجه داشت که این نیاز به‌ویژه در خصوص گروه‌های خونی منفی دارای اهمیت و فوریت بیشتری است.

وی در پایان با اشاره به زمان و مکان دقیق استقرار تیم‌های خون‌گیری خاطرنشان کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری، طی روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر، با افتخار آماده پذیرش مردم نوعدوست کرمانشاه برای دریافت خون‌های اهدایی آن‌ها خواهد بود.