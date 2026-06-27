علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، شرایط پایدار و تابستانی تا پایان هفته بر جو استان کرمانشاه حاکم خواهد بود.
وی افزود: در این مدت آسمان اغلب نقاط استان صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد، عمدتاً با شدت ملایم، پدیده غالب جوی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا تصریح کرد: میانگین دمای استان تا روز یکشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و شرایط دمایی تقریباً ثابت پیشبینی میشود.
زورآوند ادامه داد: از روز دوشنبه روند افزایش دما آغاز خواهد شد و این افزایش بهصورت تدریجی تا پایان هفته در اغلب نقاط استان ادامه مییابد.
وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش تدریجی دما در روزهای پایانی هفته، بهویژه در ساعات گرم روز، توصیههای ایمنی و بهداشتی را رعایت کرده و مدیریت مصرف آب و برق را مورد توجه قرار دهند.
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