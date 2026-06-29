علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی استان پایدار پیش‌بینی می‌شود و آسمان در اغلب مناطق صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات وزش باد نیز رخ خواهد داد که شدت آن غالباً ملایم است و پدیده جوی قابل توجه دیگری برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی تصریح کرد: به دلیل تقویت تدریجی شرایط پایدار در جو منطقه، میانگین دمای هوا از امروز (دوشنبه) تا پایان هفته به‌آرامی افزایش خواهد یافت.

زورآوند ادامه داد: روند افزایشی دما موجب می‌شود در روزهای پنجشنبه و جمعه، گرمای هوا در بیشتر نقاط استان نسبت به روزهای گذشته محسوس‌تر باشد.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش تدریجی دما، به‌ویژه در ساعات گرم روز، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده و توصیه‌های لازم برای پیشگیری از گرمازدگی را مدنظر قرار دهند.