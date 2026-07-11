کشتی آزاد جوانان در بزنگاه جهانی/ تغییرات برای بازگشت به سکو

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی آزاد جوانان از ۲۳ تیرماه آغاز میشود؛ اردویی که این بار تنها یک مرحله آمادهسازی برای مسابقات جهانی نیست، بلکه آغاز فصل تازهای برای تیمی است که نتایج اخیرش، مسئولان فدراسیون را به این جمعبندی رساند که برای بازگشت به جایگاه مدعیان باید تغییراتی جدی در ترکیب و کادر فنی آن ایجاد کند.
رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ۲۵ مرداد تا اول شهریورماه در براتیسلاوای اسلواکی برگزار میشود و تیم ایران در شرایطی راهی این مسابقات خواهد شد که عملکردش در رقابتهای قهرمانی آسیا، انتظارات را برآورده نکرد. آزادکاران ایران با وجود کسب هشت مدال رنگارنگ، با ۶ امتیاز اختلاف نسبت به قزاقستان در جایگاه دوم قرار گرفتند و عنوان قهرمانی را از دست دادند؛ نتیجهای که با انتقاد شدید علیرضا دبیر همراه شد و نشان داد فدراسیون نسبت به آینده کشتی آزاد در رده جوانان نگرانیهای جدی دارد.
البته مرور نتایج تیم ملی در یک سال اخیر نشان میدهد این نگرانی تنها به نایبقهرمانی آسیا محدود نمیشود. ایران سال گذشته در رقابتهای جهانی بلغارستان با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز و مجموع ۱۱۱ امتیاز، در جایگاه سوم جهان قرار گرفت. هرچند قرار گرفتن روی سکوی جهانی، نتیجهای قابل قبول به نظر میرسید، اما فاصله ۷۴ امتیازی با آمریکا و یک امتیاز اختلاف با قزاقستان، نشان داد که کشتی آزاد ایران در رده جوانان دیگر برتری سالهای گذشته را ندارد. این فاصله در رقابتهای آسیایی نیز بار دیگر خود را نشان داد و قزاقستان با کسب عنوان قهرمانی، بالاتر از ایران ایستاد تا اهمیت بازنگری در روند آمادهسازی تیم بیش از پیش احساس شود.
همین موضوع باعث شد واکنش فدراسیون کشتی پس از پایان مسابقات آسیایی، متفاوت از گذشته باشد. در بیانیه رسمی فدراسیون، تغییرات متعدد مربی بدنساز، عملکرد دور از انتظار برخی کشتیگیران، کشتی گرفتن محتاطانه و عملکرد تعدادی از مربیان، از مهمترین عوامل از دست رفتن عنوان قهرمانی عنوان شد؛ انتقادهایی که خیلی زود از مرحله حرف فراتر رفت و به تغییرات عملی در تیم ملی انجامید.
نخستین تغییرات در ترکیب تیم دیده شد و اهورا خاطری و ابوالفضل رحمانی که در مسابقات آسیایی حضور نداشتند، به جمع اردونشینان اضافه شدهاند و سینا خلیلی نیز که حضورش در مسابقات جهانی بزرگسالان قطعی شده، قرار است در جهانی جوانان نیز برای ایران روی تشک برود. در مقابل، چندین نفر از نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا از چرخه تیم ملی خارج شدهاند. عرفان سیری که در وزن ۵۷ کیلوگرم از دور رقابتها کنار رفت، دیگر به اردو دعوت نشده و امیررضا تیموریزاد، پیردایه، محمدمهدی ممیوند، امیرحسین خاکپا و دانیال توکلی نیز با وجود حضور در ترکیب تیم آسیایی، در اردوی جدید جایی ندارند؛ تصمیمی که نشان میدهد کادر فنی قصد ندارد با همان ترکیب راهی مهمترین مسابقه سال شود.
این تغییرات تنها به ترکیب کشتیگیران محدود نمانده و کادر فنی نیز دستخوش تحول شده است. رسول دهقاننژاد، بیژن زینیفر و ایمان ملکی از جمع مربیان کنار گذاشته شدند و علیرضا کریمی، مهدی یگانه جعفری و امین طاهری به کادر فنی احسان امینی اضافه شدند تا تیم ملی با ساختاری متفاوت، روند آمادهسازی خود را دنبال کند. حالا کمتر از یک ماه تا آغاز رقابتهای جهانی باقی مانده و فرصت چندانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. به همین دلیل، تغییرات گسترده در ترکیب و کادر فنی را میتوان آخرین تلاش فدراسیون برای تقویت تیم پیش از مهمترین رویداد سال در رده جوانان دانست؛ رویدادی که میتواند مسیر کشتی آزاد ایران در این رده سنی را تا حد زیادی مشخص کند.
اکنون همه نگاهها به مسابقات جهانی اسلواکی دوخته شده است؛ رقابتهایی که تنها میدان کسب مدال نیست، بلکه نخستین آزمون جدی تغییرات گستردهای است که فدراسیون پس از مسابقات قهرمانی آسیا در تیم ملی جوانان ایجاد کرد. اگر این تصمیمات بتواند ایران را بار دیگر به جمع مدعیان اصلی جهان نزدیک کند، میتوان از واکنش سریع فدراسیون بهعنوان اقدامی بهموقع و اثرگذار یاد کرد. اما اگر تیم ملی در مسابقات جهانی هم نتواند انتظارات را برآورده کند، نگرانیها درباره روند آمادهسازی و شرایط کشتی آزاد در رده جوانان بیش از گذشته خواهد یافت. در نهایت، نتیجه این مسابقات نه تنها جایگاه ایران را در میان قدرتهای کشتی آزاد جوانان جهان مشخص خواهد کرد، بلکه نشان میدهد تغییرات ایجادشده در ترکیب و کادر فنی تا چه اندازه توانسته این تیم را به مسیر مدعی بودن بازگرداند.
نظر شما