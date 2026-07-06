زنگ خطر برای آزادکاران جوان کشتی ایران/ جهان در انتظار یک تغییر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار شد و تیم ایران با کسب سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز، در مجموع ۱۶۴ امتیاز به دست آورد و پس از قزاقستان ۱۷۰ امتیازی در جایگاه دوم ایستاد. هند با ۱۵۲ امتیاز و ازبکستان با ۱۲۱ امتیاز نیز سوم و چهارم شدند.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با هدایت احسان امینی در حالی رقابت‌های قهرمانی آسیا در پاتایای تایلند را با عنوان نایب‌قهرمانی به پایان رساند که این نتیجه برای یکی از قدرت‌های سنتی کشتی قاره، چندان رضایت‌بخش نیست. فاصله گرفتن از سکوی نخست آسیا و افت نسبت به عملکرد سال گذشته، نگرانی‌ها درباره وضعیت کشتی آزاد در رده جوانان را افزایش داده است.

در این مسابقات، سبحان اسمی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی‌پور در ۸۶ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند. امیررضا تیموری‌زاد در ۶۵ کیلوگرم و محمدمهدی ممیوند در ۷۴ کیلوگرم نقره گرفتند و علی‌اصغر سلطانی، سجاد پیردایه و امیرحسین خاکپا نیز در اوزان ۶۱، ۷۰ و ۹۲ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

هرچند اختلاف ایران با قزاقستان تنها شش امتیاز بود، اما این نتیجه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عملکرد تیم با سال گذشته مقایسه شود. آزادکاران جوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ با هدایت غلامرضا محمدی با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و یک برنز و مجموع ۱۷۹ امتیاز، مقتدرانه روی سکوی نخست آسیا ایستاده بودند، اما امسال نه تنها تعداد مدال‌های طلا کاهش پیدا کرد، بلکه عنوان قهرمانی نیز از دست رفت.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که تیم ملی کشتی آزاد جوانان تا چند هفته دیگر باید در مسابقات قهرمانی جهان در اسلواکی به میدان برود؛ رقابت‌هایی که ایران سال گذشته در آن روی سکوی سوم جهان قرار گرفت و حالا برای رسیدن به نتیجه‌ای بهتر، کار آسانی پیش رو نخواهد داشت.

پس از پایان مسابقات، فدراسیون کشتی نیز با انتشار بیانیه‌ای، نایب‌قهرمانی تیم را دور از انتظار دانست. در این بیانیه تأکید شده است که هدف کشتی ایران در تمامی رده‌های سنی، کسب عنوان قهرمانی است، هرچند تیم در این مسابقات بدون چهار کشتی‌گیر اصلی خود راهی رقابت‌ها شده بود.

فدراسیون همچنین در بررسی فنی خود، تغییرات مکرر مربی بدنساز، عملکرد محتاطانه برخی کشتی‌گیران و عملکرد ضعیف تعدادی از اعضای کادر فنی را از مهم‌ترین دلایل از دست رفتن عنوان قهرمانی عنوان کرد. بر همین اساس اعلام شد که برای حضور در مسابقات جهانی، تغییرات لازم در کادر فنی و ترکیب تیم بدون ملاحظه انجام خواهد شد و کشتی‌گیرانی که عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند، فعلاً از چرخه تیم ملی و اعزام به رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند.

کشتی آزاد ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در رده‌های نوجوانان و جوانان، برخلاف کشتی فرنگی با فراز و نشیب بیشتری روبه‌رو بوده است. نایب‌قهرمانی آسیا شاید نتیجه‌ای قابل قبول برای بسیاری از کشورها باشد، اما برای کشتی ایران که همواره مدعی اصلی قهرمانی در قاره بوده، این نتیجه بیش از هر چیز یک هشدار جدی پیش از مهم‌ترین رویداد سال، یعنی مسابقات قهرمانی جوانان جهان، به شمار می‌رود.