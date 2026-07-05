بیانیه تند فدراسیون کشتی پس از نایب قهرمانی کشتی آزاد جوانان در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون کشتی در این مورد نوشت: هرچند کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا برای بسیاری از رشته‌های ورزشی نتیجه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود، اما هدف فدراسیون کشتی در تمامی رده‌های سنی، تنها کسب عنوان قهرمانی است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که تیم در این رقابت‌ها بدون حضور چهار کشتی‌گیر اصلی خود به میدان رفت.



بررسی‌های فنی فدراسیون کشتی نشان می‌دهد عواملی همچون تغییرات مکرر مربی بدنساز، عملکرد ضعیف و ترسو کشتی گرفتن برخی کشتی‌گیران و همچنین به‌کارگیری تعدادی از مربیانی که در حد و اندازه تیم ملی ظاهر نشدند، از مهم‌ترین عوامل از دست رفتن عنوان قهرمانی آسیا بوده است.



فدراسیون کشتی پیش از اعزام تیم، بارها این موارد را به کادر فنی تذکر داده بود. با این وجود، فدراسیون مسئولیت این نتیجه را نیز متوجه خود می‌داند و معتقد است وظیفه فدراسیون کشتی، کسب بهترین نتایج در تمامی رویدادهای بین‌المللی است.



بر همین اساس، عملکرد کادر فنی و تمامی اعضای تیم به‌صورت دقیق بررسی خواهد شد و کادر فنی پس از بازگشت، موظف است درباره تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو باشد. همچنین تغییرات لازم در کادر فنی و ترکیب نفرات تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، اعمال خواهد شد.



همچنین کشتی‌گیرانی که در این رقابت‌ها عملکرد ضعیف و دور از انتظار داشتند، تا اطلاع ثانوی به اردوهای تیم‌های ملی دعوت نخواهند شد و بر اساس تصمیم فدراسیون، تا یک سال آینده نیز به هیچ‌یک از تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام نخواهند شد.



نگاه فدراسیون کشتی به رقابت‌های قهرمانی آسیا، همواره نگاهی تدارکاتی و در راستای ارزیابی نفرات و کادر فنی برای حضور در مهم‌ترین رویداد سال، یعنی رقابت‌های قهرمانی جهان بوده است. از همین رو، هدف اصلی فدراسیون کشتی، موفقیت و کسب بهترین نتایج در مسابقات قهرمانی جهان است.



فدراسیون کشتی در وهله نخست عملکرد خود را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد و خود را ملزم می‌داند برای رفع نقاط ضعف و آماده‌سازی هرچه بهتر این تیم، زمان، برنامه‌ریزی و نظارت بیشتری برای رقابت‌های قهرمانی جهان اختصاص دهد.



فدراسیون کشتی همواره اصل صداقت و پاسخگویی به مردم را سرلوحه خود قرار داده و در این مسیر با خود و هیچ فردی مماشات نخواهد کرد. تمامی تصمیمات صرفاً در راستای حفظ منافع کشتی ایران و موفقیت تیم‌های ملی اتخاذ خواهد شد و فدراسیون خود را موظف می‌داند در برابر مردم و جامعه کشتی پاسخگو باشد.



هدف اصلی فدراسیون، رفع نقاط ضعف، اصلاح کاستی‌ها و آماده‌سازی هرچه بهتر تیم برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان اسلواکی است تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل و با هدف کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات شرکت کنند.