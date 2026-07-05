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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۵

میدان داری مردم بهاباد در شب‌های وداع و بدرقه «آقای شهید ایران»

میدان داری مردم بهاباد در شب‌های وداع و بدرقه «آقای شهید ایران»

یزد - مردم بهاباد در یکصد و بیست و هفتمین شب میدان داری فریاد انتقام و خون‌خواهی سر دادند.

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کد مطلب 6880400

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