https://mehrnews.com/x3cvFm ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۵ کد مطلب 6880400 استانها یزد استانها یزد ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۵ میدان داری مردم بهاباد در شبهای وداع و بدرقه «آقای شهید ایران» یزد - مردم بهاباد در یکصد و بیست و هفتمین شب میدان داری فریاد انتقام و خونخواهی سر دادند. دریافت 12 MB کد مطلب 6880400 کپی شد مطالب مرتبط طنین عزاداری به یاد رهبر شهید در قلب اجتماع شبانه زائران آقای شهید ایران در مسیر آخرین دیدار راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان شرکت در آیین تشییع رهبر شهید در یزد برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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