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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

پیام حضور میلیونی مردم به دشمنان

پیام حضور میلیونی مردم به دشمنان

شهردار تهران، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را نماد آمادگی ملت برای ادامه مسیر انقلاب و حامل پیامی روشن به دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: امروز مردم قیام کردند تا پدر امت، بزرگ این ملت و افتخار جهان اسلام را بدرقه و مشایعت کنند. آنچه که امروز هست شور، شعور و یکپارچه اعلام آمادگی کردن است.

وی افزود: به نظر بنده تازه این مسیر شروع شده است؛ حتماً این جمعیت آغازی بر یک همه‌گیری و قیام گسترده برای ریشه‌کن کردن ظلم و فراهم کردن زمینه ظهور هستند.

زاکانی با بیان اینکه از سحرگاه امروز جمعیت گسترده‌ای از شرقی‌ترین نقطه اعلامی تا میدان آزادی منتظر بودند و لحظه به لحظه به جمعیت آنها افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: این حضور حاوی پیامی بسیار شفاف است؛ «انتقام در راه است». جز تحقق اهداف انقلاب اسلامی و خروج نظام سلطه از منطقه و پاک کردن منطقه از لوث نامبارک آمریکا، مردم به چیزی دیگر راضی نیستند.

شهردار تهران با اشاره به حضور زودهنگام خود در مسیر تشییع، یادآور شد: خوشبختانه شرایط به خوبی مهیاست و البته باید این جمعیت میلیونی در ادامه مسیر کمک کنند.

وی تأکید کرد: پیروزی فراهم شد اما خون بهای امام شهید چیزی جز پیروزی مطلق بر ظلم و ستم به ویژه در برابر آمریکای جنایتکار نیست.

کد مطلب 6880733

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