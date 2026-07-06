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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ذوالقدر: یک معادله جدید در تهران شکل گرفت

ذوالقدر: یک معادله جدید در تهران شکل گرفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به حضور گسترده مردم، گفت: ناظران باهوش امروز متوجه شدند که یک معادله جدید در تهران شکل گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به حضور گسترده مردم، گفت: ناظران باهوش امروز متوجه شدند که یک معادله جدید در تهران شکل گرفت.

وی افزود: حضور میلیون‌ها نفر از مردم با پرچم‌های سرخ و شعارهای خون‌خواهی در تشییع رهبر شهید، پیام صریح ملت ایران به دشمنان این سرزمین است.

ذوالقدر همچنین تأکید کرد که این تجمع عظیم نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی است و بیانگر عزم راسخ مردم برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌باشد.

کد مطلب 6880858
هادی رضایی

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