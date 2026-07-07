رهاسازی آزمایشی ۱۵۰۰ قطعه ماهی سردآبی در سد سپیران ثمرین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهبخش اظهار کرد: در راستای سیاستهای توسعهای بخش شیلات و استفاده بهینه از منابع آبی استان، ۱هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی سردآبی با میانگین وزن ۴۰۰ گرم بهصورت آزمایشی در سد سپیران روستای گندیشمن رهاسازی شد.
وی افزود: این طرح با مشارکت بخشداری ثمرین، دهیاری و شورای اسلامی روستای گندیشمن و با هدف ارزیابی ظرفیتهای موجود برای توسعه فعالیتهای آبزیپروری در منطقه به اجرا درآمده است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به ظرفیت مناسب سدهای کوچک و منابع آبی داخلی برای تولید آبزیان گفت: اجرای این طرح آزمایشی امکان بررسی شرایط فنی و زیستی سد سپیران برای پرورش ماهیان سردآبی را فراهم میکند و نتایج آن مبنای تصمیمگیری برای توسعه فعالیتهای مشابه در این سد و سایر منابع آبی مستعد بخش ثمرین خواهد بود.
الهبخش توسعه آبزیپروری را از محورهای مهم تحقق امنیت غذایی، اشتغالزایی و رونق اقتصادی مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای بلااستفاده منابع آبی، ضمن افزایش تولید آبزیان، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش را فراهم میسازد.
وی با تأکید بر حمایت ادارهکل شیلات استان از طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری در حوزه آبزیپروری خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای شیلاتی در مناطق دارای ظرفیت، از اولویتهای این ادارهکل بوده و در این راستا حمایتهای فنی و کارشناسی لازم از سرمایهگذاران و بهرهبرداران انجام خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان اردبیل در پایان از همکاری و همراهی بخشداری ثمرین، دهیاری و شورای اسلامی روستای گندیشمن در اجرای این طرح قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، زمینه توسعه هرچه بیشتر آبزیپروری و بهرهبرداری اقتصادی از منابع آبی منطقه فراهم شود.
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