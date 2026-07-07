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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما از پنجشنبه در اردبیل

افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما از پنجشنبه در اردبیل

اردبیل- اداره کل هواشناسی استان اردبیل از افزایش محسوس دمای هوا به میزان ۳ تا ۵ درجه از پنجشنبه و جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیس بینی آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و الگوهای عددی نشان می دهد تا روز چهارشنبه (۱۷ تیر) همچنان شاهد خنکای مطبوع هوا در مناطق مرکزی و جنوبی استان و هوای نسبتا گرم در شمال استان خواهیم بود.

روز پنجشنبه (۱۸ تیر) و به ویژه روز جمعه (۱۹ تیر) دمای هوا در سطح استان ۳ تا ۵ درجه نسبت به روزهای قبل افزایش خواهد یافت.

تا آخر هفته، بادهای شرقی (گاهی شمال شرقی) در غالب مختلف استان خواهند وزید. بیشینه سرعت باد استان در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب بوده، که در مناطق مرکزی گاهی ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت نیز انتظار می رود.

از امروز (سه شنبه) تا آخر هفته بارشی در سطح استان پیش بینی نمی شود. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 6881407

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