کوهی: افزایش دما در اردبیل پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی سه روز آینده با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان استان در طول روزها غالباً صاف بوده و دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد. بطوریکه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هوای نسبتاً گرمی در سطح استان به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان حاکم می‌گردد.

وی افزود: هرچند به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، همچنان در ساعات شبانه و اوایل صبح ضمن وزش باد خزری، آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با هوای نسبتاً سرد تداوم دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین طی امروز و فردا از شرایط فصلی و محلی و به دلیل وجود رطوبت در منطقه در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق کوهستانی استان رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق ناگهانی (با احتمال رخداد تگرگ) پیش‌بینی می‌شود. لذا با توجه به نوع بارش‌های بهاری، جاری شدن روان آب در مناطق مستعد و مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر هفته جاری ضمن وزش بادهای جنوبی با عبور متناوب موج بارشی از شمال غرب کشور و استان اردبیل، در بعضی از ساعات بارش باران گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق (با احتمال رخداد تگرگ) پیش‌بینی می‌شود.