افزایش ۳۰۰ سهمیه قطار محلی سمنان-مشهد برای زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری سمنان از ازدحام مردم و پیش بینی خیل عظیم جمعیت متقاضی برای حضور در مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای اعزام زائران رضوی و متقاضیان حضور در این مراسم معنوی در شهرستان سمنان تدارک دیده شده است، افزود: داوطلبان و زائران رضوی از طریق اتوبوس و حمل و نقل عمومی، قطار و خودروی شخصی اعزام می شوند.

فرماندار سمنان از تخصیص سهمیه جدید قطار به خط ریلی سمنان- مشهد خبر داد و ابراز کرد: طبق توافق با راه اهن جمهوری اسلامی روزانه بیش از ۳۰۰ سهمیه ویژه حمل‌ونقل ریلی به مشهد برای شهرستان سمنان در نظر گرفته شده است.

صمیمیان این تصمیم را برای رفاه حال بیشتر مردم و زائران رضوی دانست و تاکید کرد: این افزایش سهمیه تا روز نوزدهم تیرماه لحاظ شده و مردم سمنان می توانند از آن بهره مند شوند.

وی از عرضه بلیط های جدید در سایت و ایستگاه قطار خبر داد و افزود: موکب ویژه ای در پایانه راه‌آهن سمنان راه‌اندازی شده تا بتوانیم شاهد ارائه خدمات ویژه به خیل عظیم مردم متقاضی برای سفر به مشهد مقدس باشیم.

فرماندار سمنان همچنین با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی از این شهرستان برای عزیمت به مشهد مقدس و حضور در مراسم بدرقه و تدفین آقای شهید ایران درخواست دارند، گفت: تمهیدات لازم برای اعزام این افراد اندیشیده شده است.