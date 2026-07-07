https://mehrnews.com/x3cwgd ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸ کد مطلب 6881864 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸ برافراشته شدن پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد مشهد- پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در محل ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برافراشته شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6881864 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد حوالی ساعت ۶ صبح پنجشنبه برافراشته شدن پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد مشهد در آستانه استقبال از «آقای شهید ایران» اعلام طرح ویژه پلیس راه خراسان رضوی برای زائران رهبر شهید محدودیتهای تردد در معابر منتهی به حرم رضوی از ظهر سهشنبه آغاز شد برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب مشهد آقای شهید ایران
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