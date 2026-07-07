  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

برافراشته شدن پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد

برافراشته شدن پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در مشهد

مشهد- پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین (ع)» در محل ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برافراشته شد.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6881864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها