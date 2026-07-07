ورود پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان، امشب (سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه) پس از مراسم تشییع گسترده و باشکوه در تهران و قم، وارد نجف اشرف شد.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز گذشته با حضور گسترده و میلیونی مردم در تهران تشییع شد و امروز نیز آیین تشییع و بدرقه با حضور پرشور مردم و زائران در شهر مقدس قم برگزار شد.

همزمان منابع عراقی اعلام کردند که هیئت چارچوب هماهنگی عراق امروز سه شنبه برای استقبال از پیکر شهید آیت الله خامنه‌ای رهبر فقید ایران وارد فرودگاه بین المللی نجف شد.

پیش از این نیز، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران با استقبال رسمی علی الزیدی نخست وزیر و جمعی از مقامات عالی و محلی عراق، دقایقی پیش وارد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف شد.

پزشکیان که به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر رهبر ایرن به عراق سفر کرده است، در بدو ورود مورد استقبال رسمی علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق و جمعی از مقامات عالی‌ این کشور قرار گرفت.

رئیس جمهور ایران در جریان این سفر علاوه بر حضور در آیین استقبال از پیکر رهبر ایران با نخست وزیر عراق نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.