به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه سه‌شنبه بین تیم‌های ملی سوئیس و کلمبیا در ورزشگاه بریتیش کلمبیا برگزار شد که تلاش دو تیم در پایان ۱۲۰ دقیقه با تساوی بدون گل همراه بود تا ضربات پنالتی، تیم صعودکننده را مشخص کند.

این مسابقه با حضور پرشمار تماشاگران در ورزشگاه بریتیش کلمبیا برگزار شد، اما نیمه نخست کیفیت فنی چندان بالایی نداشت و دو تیم با احتیاط فراوان بازی کردند. موقعیت‌های گلزنی اندک بود و دروازه‌بانان نیز شب آرامی را در ۴۵ دقیقه نخست سپری کردند.

در نیمه دوم، شاگردان مورات یاکین با در اختیار گرفتن مالکیت توپ، بازی را هجومی‌تر دنبال کردند و دو بار دروازه کلمبیا را به طور جدی تهدید کردند، اما خط دفاع مستحکم نماینده آمریکای جنوبی با حضور مدافعانی همچون سانچز و لوکومی، در کنار واکنش‌های مطمئن کوین میر، اجازه باز شدن دروازه را نداد.

در سوی مقابل، کلمبیا تلاش کرد با اتکا به سرعت لوئیس دیاز در ضدحملات خطرساز شود. بهترین فرصت این تیم در دقیقه ۸۵ و روی اشتباه گرانیت ژاکا به دست آمد، اما مهاجم کلمبیا نتوانست از این فرصت طلایی استفاده کند تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در ۳۰ دقیقه وقت‌های اضافه، کلمبیا با استفاده از ارسال‌های مکرر از جناحین و بهره‌گیری از قدرت سرزنی مهاجمان خود به دنبال گل برتری بود، اما مدافعان سوئیس با تمرکز بالا این حملات را دفع کردند و در سوی دیگر نیز حملات سوئیسی‌ها ثمری نداشت تا سرنوشت مسابقه به ضربات پنالتی گره بخورد.

در ضربات پنالتی، بازیکنان سوئیس عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشتند و در نهایت با پیروزی ۴ بر ۳ برابر کلمبیا، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آوردند و به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کردند.