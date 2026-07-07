فوتبال ایران باید به جای رؤیای صعود، به فکر ارتقای کیفیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود اینکه در هر سه دیدار خود شکستناپذیر باقی ماند، اما نتوانست به پیروزی دست پیدا کند و با سه تساوی و کسب ۳ امتیاز، در رده سوم جدول گروه G قرار گرفت. شاگردان امیر قلعهنویی در نهایت از صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی بازماندند و پرونده حضورشان در این دوره از جام جهانی در همان مرحله گروهی بسته شد.
فریدون معینی کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد شاگردان امیر قلعهنویی در این رقابتها اظهار کرد: به طور کلی اگر شرایطی را که تیم ملی برای حضور در جام جهانی پشت سر گذاشت در نظر بگیریم، عملکرد این تیم قابل قبول بود. مشکلات زیادی در زمینه تدارکات، برنامهریزی، مسائل لجستیکی و آمادهسازی تیم وجود داشت و این مسائل بدون تردید روی روند موفقیت هر تیمی تأثیر میگذارد.
وی افزود: مهمترین مسئله این است که از این جام جهانی تجربه خوبی به دست بیاوریم. به نظر من این موضوع از اینکه صرفاً بخواهیم درباره نتیجه صحبت کنیم، اهمیت بیشتری دارد. باید برای آینده برنامهریزی کنیم و از اتفاقاتی که در این مسابقات رخ داد درس بگیریم.
این کارشناس فوتبال با اشاره به روند پیشرفت تیمهای آسیایی در جام جهانی گفت: مسابقات تیمهایی مانند اردن را دیدم. این تیم هم در حمله عملکرد خوبی داشت و هم در دفاع منسجم بود. به اعتقاد من اردن تجربه بسیار ارزشمندی از این مسابقات کسب کرد. هرچند بسیاری از تیمهای آسیایی نتوانستند به مراحل بالاتر صعود کنند، اما در مجموع کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشتند.
معینی ادامه داد: وقتی یک تیم تنها روی یک موضوع تمرکز کند، طبیعی است که در بخشهای دیگر دچار ضعف شود. اگر فقط به دنبال نتیجه باشیم و بخواهیم صرفاً صعود کنیم، حتماً در بخشهای دیگر فوتبال آسیب خواهیم دید. تیمی که برای جام جهانی آماده میشود باید از هر نظر آماده باشد و یک تیم متعادل شکل بگیرد.
وی با انتقاد از نگاه صرفاً دفاعی در فوتبال ایران تصریح کرد: در فوتبال امروز تنها توجه به دفاع و گل نخوردن نمیتواند موفقیت یک تیم را تضمین کند. این سؤال مطرح است که تا چه زمانی میخواهیم فقط با هدف گل نخوردن بازی کنیم؟ فوتبال امروز کاملاً تغییر کرده و باید این واقعیت را پذیرفت.
این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: امروز حتی یک پاس هم بدون هدف ارسال نمیشود. در بالاترین سطح فوتبال جهان، زمانی که تیمی حمله میکند، دستکم شش بازیکن در فاز تهاجمی مشارکت دارند و در غیر این صورت موفق نخواهند بود. دل بستن به ضدحمله شاید در یک مسابقه نتیجه بدهد، اما در طول یک تورنمنت نمیتواند تضمینکننده موفقیت باشد.
وی تأکید کرد: اگر یک تیم میخواهد به نتایج بزرگ برسد، باید فوتبال متعادلی ارائه دهد؛ یعنی هم در حمله، هم در دفاع و هم در میانه میدان عملکرد مناسبی داشته باشد. این تعادل در نهایت به کسب نتایج بهتر منجر خواهد شد.
معینی با اشاره به ناکامیهای متوالی ایران در عبور از مرحله گروهی جام جهانی گفت: اکنون چندین دوره است که در جام جهانی حضور پیدا میکنیم، اما هنوز نتوانستهایم از مرحله گروهی صعود کنیم. اگر میخواهیم این اتفاق رخ دهد، باید یک تیم کامل و قدرتمند بسازیم. ظرفیت فوتبال ایران بالاست و این موضوع را بارها در رقابت با تیمهای قدرتمند آسیایی نشان دادهایم، اما برای رسیدن به موفقیت باید نگاه کلان و برنامهریزی بلندمدت داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامهریزی تیمهای موفق آسیایی اظهار داشت: کافی است به ژاپن نگاه کنیم. آنها اهداف خود را به بهترین شکل در زمین اجرا میکنند و برایشان تفاوتی ندارد که مقابل برزیل بازی کنند یا سنگال یا هر تیم دیگری. این حاصل برنامهریزی اصولی و تفکر بلندمدت است.
این کارشناس فوتبال در خصوص نتایج ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: از نظر نتیجه شاید کمی هم بدشانس بودیم و برخی مشکلات خارج از مسائل فنی نیز روی عملکرد تیم تأثیر گذاشت. به اعتقاد من گروه ایران آنقدر دشوار نبود که نتوانیم از آن امتیاز بگیریم. تصور میکنم اگر موفق میشدیم نیوزیلند را شکست دهیم، شانس بسیار خوبی برای صعود به مرحله بعد داشتیم.
معینی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال باز هم تأکید میکنم که صرف صعود نکردن نباید مهمترین دغدغه فوتبال ایران باشد. تا چه زمانی قرار است تنها آرزویمان عبور از مرحله گروهی باشد؟ باید هدف اصلی، ارتقای سطح فوتبال ایران باشد. زمانی که کیفیت فوتبال ما افزایش پیدا کند، صعود از گروه به یک اتفاق طبیعی تبدیل خواهد شد و حتی میتوانیم در مراحل بالاتر نیز حضور موفقی داشته باشیم. با توجه به افزایش تعداد تیمهای جام جهانی به ۴۸ تیم، فرصت بسیار مناسبی برای کشورهای آسیایی فراهم شده تا سطح فوتبال خود را ارتقا دهند و از این فرصت بهترین استفاده را ببرند.
نظر شما