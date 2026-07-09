به گزارش خبرنگار مهر، افبیآی (FBI) در حال تحقیق درباره مدیران فوتبال آرژانتین است؛ زیرا ادعا شده صدها میلیون دلار از درآمدهای حاصل از قراردادهای اسپانسری از طریق بانکهای آمریکا پولشویی شده است.
روزنامه سان انگلیس در این رابطه نوشت: دادستانها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مبالغ مرتبط با فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) از طریق بانکهای آمریکایی به شکلی جابهجا شده که ممکن است مصداق جرایمی مانند پولشویی و کلاهبرداری باشد یا خیر.
این خبر در حالی منتشر شده که تیم ملی آرژانتین، با رهبری لیونل مسی، خود را برای دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی برابر سوئیس در شهر کانزاس سیتی آماده میکند؛ مسابقهای که در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی جهان برگزار خواهد شد.
طبق گزارشها، بیش از ۱۹۰ میلیون پوند از طریق یک شرکت مستقر در ایالت فلوریدا جابهجا شده است. این شرکت مسئول دریافت مبالغ پرداختی اسپانسرها و شرکای تجاری خارجی فدراسیون فوتبال آرژانتین، از جمله آدیداس و وارنر، بوده است.
اما اکنون بازرسان در تلاشاند مشخص کنند این پولها دقیقاً به کجا منتقل شده، چه کسانی آنها را دریافت کردهاند و آیا در این فرآیند قوانین آمریکا نقض شده است یا خیر.
روزنامه آرژانتینی لا ناسیون مدعی است تنها بخشی از این مبلغ را میتوان به فعالیتهای فوتبالی نسبت داد.
همچنین گزارش شده که هفته گذشته یکی از تاجران مرتبط، طی یک تماس ویدیویی سهساعته با مأموران افبیآی و دادستانهای فدرال گفتوگو کرده است.
به گفته این روزنامه، بازرسان همچنین در حال جمعآوری اطلاعات از افراد دیگری هستند که از وضعیت مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در دوران ریاست کلودیو «چیکی» تاپیا اطلاع دارند.
در مرکز این تحقیقات، شرکتی به نام تورپروداِنتر الالسی قرار دارد؛ شرکتی مستقر در فلوریدا که پرداختهای مربوط به برخی از بزرگترین قراردادهای تجاری فوتبال آرژانتین را مدیریت میکرد.
اسنادی که لا ناسیون بررسی کرده، نشان میدهد این شرکت دستکم ۱۹۰ میلیون پوند پول مرتبط با فدراسیون فوتبال آرژانتین را مدیریت کرده است.
همچنین ادعا شده حدود ۴۲ میلیون پوند به شرکتها و اشخاص مختلف پرداخت شده، اما هدف برخی از این پرداختها هنوز مشخص نیست.
از جمله تراکنشهایی که زیر ذرهبین قرار گرفتهاند، انتقال دهها میلیون دلار به شرکتهای صوری است که گفته میشود به نام افرادی ثبت شدهاند که از کمکهای دولتی در شهرهای باریلوچه و بوئنوس آیرس استفاده میکردند.
اکنون مسیر این پولها از طریق حسابهایی در بانکهای بزرگی مانند سیتیبانک، بانک آو آمریکا، جیپی مورگان و پیانسی بانک در حال ردیابی است.
گفته میشود این بررسیها اوایل سال جاری و پس از انتشار مجموعهای از گزارشهای لا ناسیون درباره فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکا آغاز شده است.
محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این تراکنشها شواهد کافی برای آغاز یک پرونده کیفری کامل را فراهم میکنند یا خیر.
وزارت دادگستری آمریکا تاکنون درباره این گزارشها اظهار نظر رسمی نکرده است.
در مقابل، نمایندگان فدراسیون فوتبال آرژانتین خواستار احتیاط در قضاوت درباره این اتهامات شدهاند.
توماس رگالادو، سفیر فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکای شمالی، هفته گذشته در مراسمی در میامی گفت: صرف انجام تحقیقات، به معنای اثبات مسئولیت یا مجرم بودن هیچ فرد یا نهادی نیست.
تا این لحظه، فدراسیون فوتبال آرژانتین به هیچ جرم یا تخلفی متهم نشده است و تحقیقات گزارششده هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد.
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