۳۰۰موکب استان سمنان در مسیر مشهد آماده پذیرایی از زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در اجتماع اقتدار مردم مرکز استان سمنان با گرامی داشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: استان سمنان آماده میزبانی از خیل عظیم مردم سوگوار شده است.

وی افزود: تمام تمهیدات لازم برای میزبانی از جمعیت عظیم زائران رضوی که می خواهند خودشان را از طریق جاده های استان سمنان به مشهد برسانند، اندیشیده شده است.

استاندار سمنان از برپایی ۳۰۰ موکب برای پذیرایی از زائران رضوی و علاقمندان به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس خبر داد.

کولیوند با بیان اینکه این موکب ها مردمی هستند و یا توسط هیئت های مذهبی اداره می شوند بیان داشت: در تمام شهرستان های استان این موکب ها پذیرای زائران رضوی هستند.

وی با بیان اینکه این موکب ها همچنین در کنار پذیرایی از زائران مقوله فرهنگی و معنوی و همچنین اسکان را هم در دستور کار قرار خواهند داد.

استاندار سمنان با بیان اینکه هماهنگی خوبی بین ارگان های مختلف در روزهای اخیر کسب شده است، گفت: امیدواریم بهترین میزبان برای سوگواران تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی باشیم.

کولیوند با بیان اینکه مردم این استان با اخلاص و عشق به اهل‌بیت(ع) در میدان خدمت به زائران رضوی و مجاوران حرم امام رضا(ع) هستند، ابراز کرد: تمام تمهیدات لازم برای سفر ایمن زائران رضوی نیز اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه امروز هر خانه استان سمنان یک موکب پذیرایی زائران آقا امام رضا(ع) و مشابعت کنندگان پیکر رهبر شهید انقلاب است، افزود: هر کس به اندازه توان خود برای زائران حضرت سیدالشهدا(ع) خدمت می‌کند.