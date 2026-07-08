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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک نابودی فوتبال استان را به همراه دارد

واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک نابودی فوتبال استان را به همراه دارد

اراک- پیشکسوت فوتبال استان مرکزی  با ابراز نگرانی نسبت به شایعات مطرح‌شده درباره واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک، این اقدام را تهدیدی جدی برای آینده فوتبال این استان دانست.

امین‌ پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر, با تأکید بر هویت بومی باشگاه آلومینیوم اراک اظهار کرد: این باشگاه آلومینیوم یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جوانان این شهر است که با تلاش مردم شکل گرفته و برای شهروندان، کارکنان شرکت آلومینیوم و علاقه‌مندان به فوتبال، فراتر از یک تیم ورزشی و در حکم یک سرمایه معنوی است.

پیشکسوت فوتبال استان در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به استاندار و نمایندگان مجلس هشدار داد هرگونه تصمیم برای واگذاری یا فروش باشگاه، به معنای نابودی آن در استان مرکزی خواهد بود و دیگر امکان شکل‌گیری مجدد چنین مجموعه‌ای وجود نخواهد داشت.

پناهی همچنین از عملکرد برخی مدیران غیرمتخصص و غیربومی انتقاد کرد و گفت: ورود افراد فاقد تخصص کافی در گذشته آسیب‌های جدی به باشگاه وارد کرده است و باید از تکرار این روند جلوگیری شود.

وی بر لزوم حمایت نهادهای مختلف از باشگاه و شرکت آلومینیوم تأکید کرد و خواستار رفع مشکلات موجود در مسیر همکاری‌ها شد.

کد مطلب 6882330

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