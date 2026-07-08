واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک نابودی فوتبال استان را به همراه دارد

امین‌ پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر, با تأکید بر هویت بومی باشگاه آلومینیوم اراک اظهار کرد: این باشگاه آلومینیوم یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جوانان این شهر است که با تلاش مردم شکل گرفته و برای شهروندان، کارکنان شرکت آلومینیوم و علاقه‌مندان به فوتبال، فراتر از یک تیم ورزشی و در حکم یک سرمایه معنوی است.

پیشکسوت فوتبال استان در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به استاندار و نمایندگان مجلس هشدار داد هرگونه تصمیم برای واگذاری یا فروش باشگاه، به معنای نابودی آن در استان مرکزی خواهد بود و دیگر امکان شکل‌گیری مجدد چنین مجموعه‌ای وجود نخواهد داشت.

پناهی همچنین از عملکرد برخی مدیران غیرمتخصص و غیربومی انتقاد کرد و گفت: ورود افراد فاقد تخصص کافی در گذشته آسیب‌های جدی به باشگاه وارد کرده است و باید از تکرار این روند جلوگیری شود.

وی بر لزوم حمایت نهادهای مختلف از باشگاه و شرکت آلومینیوم تأکید کرد و خواستار رفع مشکلات موجود در مسیر همکاری‌ها شد.